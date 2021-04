Kim Jones x Converse, la collaborazione che stravolge la scarpa più evergreen di sempre

Converse porta avanti il suo solito ideale di sempreverde, con dei ft sempre avant garde. È il caso della nuova limited edition Kim Jones x Converse, che non ha nulla da invidiare alla linea classica a cui siamo abituati quando eravamo bambini.

Kim Jones x Converse

Collaborazione che non può passare inosservata quella con Kim Jones, direttore creativo della maison Fendi. Un’esperienza da far tremare le gambe, quella di Jones, che vanta collaborazioni con Louis Vuitton, Dior, ma anche Supreme e Nike.

Converse X Kim Jones mette in discussione il design della immortale Chuck 70, aggiungendo cm all’intersuola in gomma, una tomaia a inserto in TPU, oltre ad occhielli pensati a creare un sistema a doppia allacciatura.

La collezione Kim Jones x Converse non è andata a toccare solo le calzature, ma anche 4 capi d’abbigliamento, in perfetta linea streetwear. Un pantalone cargo, felpa a girocollo, t-shirt e parka. Il guizzo da cui è partito e si è sviluppato il tutto è quello di creare un outfit a 360°. Ovviamente in perfetta linea street-style di Converse. Oltre questa collab, nella primavera/estate 2021Converse propone novità pazzesche. Chuck Taylor All Star Low Top è il nuovo modello pensato per le donne, comode espadrillas con intersuola in juta e tomaia in tela. Di nuova tendenza anche le Floral Print Chuck Taylor All Star Low Top e Canvas Broderie Chuck Taylor All Star Low Top a stampa floreale.

Novità in serbo anche per gli uomini, con 3 nuovi modelli. Si parte dal Sunset Palms Chuck Taylor All Star, sneakers con stampe tropicali e colori pastello. Nuove di zecca anche le Archive Paint Splatter Chuck 70, che riprendono il classico modello Chuck 70, ma con delle novità in vernice. In ultimo, le Summer Chuck Taylor All Star, con tomaia in poliestere, dettagli in sughero e punta in gomma.