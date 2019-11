Kim Basinger e la figlia-fotocopia Ireland Baldwin: la gara a chi è più bella

Ireland Baldwin è una modella e attrice di successo. La 23enne si è fatta conoscere sempre più nel mondo delle celebrità, ma prima di diventare attrice e modella, era solo l’adorabile figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger. Cosa si prova ad avere entrambi i genitori di una bellezza disarmante? Ad Ireland ciò non è mai importato poiché ha saputo mantenere alto lo standard di famiglia!

Una famiglia di belli

Kim Basinger e Alec Baldwin si sono incontrati per la prima volta nel 1990 sul set di The Marrying Man. Si sono sposati il 19 agosto 1993. Il 23 ottobre 1995, Kim e Alec hanno accolto felicemente la loro unica figlia, Ireland Eliesse Baldwin. Quando Ireland aveva 5 anni, Kim e Alec si separarono; divorziando poi ufficialmente nel 2002. Ireland è cresciuta quindi sempre sotto i riflettori, provenendo da una famiglia composta da sole celebrity. Oltre ad avere genitori famosi, Ireland ha anche altri parenti famosi, tra cui gli zii Stephen Baldwin, Daniel Baldwin e William Baldwin e la cugina Hailey Baldwin Bieber. Ora che Ireland è cresciuta, assomiglia esattamente a sua madre, e per tutti noi fan la somiglianza tra Irlanda e Kim è diventata davvero ingestibile. Kim Basinger è diventata famosa negli anni ’70 come super modella di successo.

Negli anni ’80 e ’90, poi, Kim passò al cinema e alla televisione e divenne rapidamente nota come sex symbol. È famosa per i suoi ruoli in Never Say Never Again, The Natural, L.A. Confidential e The Door in the Floor. Nel 1990, durante le riprese di The Marrying Man, Kim incontrò Alec Baldwin e si innamorarono rapidamente, sposandosi nel 1993 dando il benvenuto a una figlia due anni dopo. Ireland Baldwin è nata il 23 ottobre 1995. Ireland era una bambina assolutamente bellissima, ed i suoi genitori, nonostante le carriere di successo, hanno sempre trovato il tempo per crescerla e per starle accanto in tutte le tappe fondamentali della sua vita. Kim e Alec si separarono nel 2000, dopo sette anni di matrimonio. Divorziarono ufficialmente nel 2002. La scissione non fu amichevole, ma alla fine Alec e Kim furono in grado di mantenere rapporti civili grazie unicamente a Ireland.