Giambattista Valli e H&M hanno mostrato la loro nuova attesissima collezione la scorsa notte del 24 ottobre. In una passerella ospitata a Palazzo Doria Pamphilj a Roma, ila nostra cara capitale. Sulla passerella è stata notata una dei più grandi fan di Valli, Kendall Jenner, che ha sfilato con due abiti da cocktail davvero particolari, in perfetta sintonia con la filosofia Valli. I due abiti da cocktail indossati da Kendall Jenner sulla passerella di Gianbattista Valli x H&M l’hanno fatta decisamente sembrare una ballerina di danza classica. Un miniabito senza spalline in tulle rosa molto carino e un drammatico abito alto in tulle rosso. Per i dettagli vai più in giù.

Kendall Jenner danza per Valli

La nuova collezione haute couture / high street ha debuttato inizialmente al galà di amFAR di quest’anno e comprende 60 capi di abbigliamento femminile e 47 capi di abbigliamento maschile. La capsule collection femminile è piena di abiti iper leziosi in tulle da principessa in una palette parecchio interessante. Gli abiti li puoi trovare in una gamma di colori che va dal rosa cipria, allo scarlatto, dal color crema al nero, se si ha un’animo un po’ dark ma anche sofisticato. Oltre ai due magnifici abiti indossati da Kendall Jenner, hanno fatto il proprio ingresso anche delle giacche lussuose. Le giacche erano presumibilmente in ecopelliccia, ed erano anche presenti in tutta la loro bellezza per tutta la collezione.

Rappresentate in sagome lunghe con varie stampe animalier dei più grandi e sexy felini. Hanno fatto la propria presenza anche alcune felpe con logo “Giambattista Valli” estremamente più casual e facili da indossare. Alle felpe logate si sono aggiunte anche delle felpe stampate, con immagini di dipinti rinascimentali italiani e per concludere giacche da motociclista super glam, rosse e nere. Giambattista Valli x H&M sarà disponibile per l’acquisto in negozio e online dal 7 novembre 2019 con prezzi che vanno dalle 13 alle 400 euro. Guarda con attenzione tutte le foto della collezione, per essere in anticipo su tutte le news riguardanti questa splendida nuova collaborazione.