Kendall Jenner in Salvatore Ferragamo: la tutina che tutte vorremmo

Se sai che ad un evento particolare vedrai il tuo ex, o anche una precedente fiamma (e non importa il perché sia finita) la regola n. 1 è: assicurati che il tuo vestito sia pronto a dare spettacolo. Martedì scorso Kendall Jenner avrà sicuramente pensato a questo fondamentale promemoria, prima di dirigersi al The Late Late Show di James Corden. Vista e considerata la presenza del suo bellissimo e stilosissimo ex, Harry Styles. Per rinfrescare a tutti la memoria, i due hanno avuto una relazione con non pochi intrighi durata dal 2013 al 2016.

Durante il The Late Late Show di James Corden, i due hanno a un gioco davvero divertentissimo chiamato “Spill Your Guts o Fill Your Guts”. E noi, di rimando, non potevamo fare a meno di focalizzare la nostra attenzione sulla tuta funky di Kendall. Un pezzo vintage di Salvatore Ferragamo della collezione del maestro-designer italiano del 1991. La tuta senza spalline presentava una stampa con scarpe colorate e un corpetto a cuore. Ha enfatizzato lo stile attillato e la silhouette del capo d’abbigliamento facendo scivolare un paio di tacchi in PVC sopra i piedi della tutina. Idea veramente geniale.

Kendall non è il primo membro del clan KarJenner a professare il loro amore per tutte le cose sportive e vintage negli ultimi tempi. Proprio la scorsa settimana, Kylie Jenner si è goduta una vacanza invernale con un’intera serie di tute da neve di Chanel e Fendi, tutte clamorosamente vintage. Kourtney Kardashian ha indossato un Versace vintage per i suoi 40 anni, all’inizio di quest’anno. Kim Kardashian, dal canto suo, esce regolarmente con abiti dagli archivi, di designer come Versace e Thierry Mugler. Una cosa è certa: l’ultima tuta di Kendall potrebbe essere la scelta più groovy e unica nel suo genere. E crediamo tutti che anche il piccolo Harry Styles se ne sia accorto!