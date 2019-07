Kendall Jenner è attualmente in vacanza a Mykonos, in Grecia. La top model è stata paparazzata continuamente in costume da bagno, ma la scorsa notte Kendall ha stupito tutti con un outfit da sogno, abbinato quello che sarebbe il sandalo must have da tenere nel nostro guardaroba estivo 2019.

Il sandalo di Kendall Jenner

Kendall Jenner ha indossato un abbigliamento da spiaggia di alta moda, abbinato ad paio di scarpe che già sua sorella Kim Kardashian ha portato numerose volte. Si tratta del modello “tacchi infradito”. Torna il Heeled flip-flop, il sandalo-infradito che Britney Spears ci convinse a indossare negli anni 2000.

La top model ha indossato infradito più tacco di colore nero, leggermente curvo per effetto più raffinato. In una posizione difficile come Mykonos, le calzature come dei classici tacchi a spillo, non sono adatte. Kendall ha abbinato il tutto un vestito floreale a campana appena sotto il ginocchio e una elegante borsa Prada bianca con un cinturino in catena d’oro. L’intero look rappresenta tutto ciò che non può mancare nel nostro guardaroba estivo 2019.

Indispensabili

Le infradito alte sono indispensabili per le vacanze! Dalle proposte a specchio con rialzo quadrato alle infradito con tacco a spillo e laccetti di Stella McCartney c’è l’imbarazzo della scelta. E, se ancora non basta, i brand più famosi hanno firmato anche mules infradito squadrate con fiocchi. Dai cristalli ai glitter passando per gli inserti dorati, tante sono le scarpe aperte da calzare durante la bella stagione, ma il modello di cui non possiamo fare a meno è quello alla Kardashian. Kendall Jenner le indossa sempre, con qualsiasi look, dal jeans di giorno a un pantalone effetto vinile di sera. Il suo modello è griffato Simon Miller e costa 350 euro. Allora cosa stiamo aspettando? Se siete delle vere fashion victims non potete fare a meno di acquistarlo.