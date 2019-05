La top model Kendall Jenner ha ispirato una nuova moda. Stiamo parlando dello “stile androgino” un’estetica estremamente popolare lo scorso anno. La tendenza è iniziata per la prima volta nel mondo delle sneakers, dal design “brutto-chic”. La sneakers triple-S di Balenciaga sono state le prime a colpire la scena, questi clunkers sono stati indossati da tutte le top model e influencer come Bella Hadid e Kendall Jenner.

Kendall Jenner, ripropone questo stile attraverso quella tipologia di scarpe, ma anche attraverso gli abiti, grazie ad un taglio maschile super oversize.

Il bomber oversize di Kendall

Uscendo a New York la scorsa notte, Kendall Jenner, è stata avvistata con indosso un bomber marrone oversize. La pelle sembrava un po’ malandata, come se fosse stata strappata da uno zaddy indossato dagli anni ’80. Per risaltare il tocco retrò della giacca, Kendall Jenner ha deciso di abbinare una T-shirt tie-dye, uno dei capi must have della Primavera/Estate 2019, insieme a jeans classici ed eleganti stivaletti neri.

Possiamo supporre che Il bomber indossato da Kendall Jenner provenga direttamente da un negozio vintage. Ecco come una It girl come lei, possa fare di un capo vecchio e polveroso, un capospalla sorprendentemente chic.

Il nuovo stile androgino

Lo stile androgino è per definizione, la rivisitazione di capi maschili per donna. Infatti sostituisce il classico jeans con un pantalone in tessuto dal taglio classico, che dovrà somigliare al modello dei completi maschili. Gioca sui colori come nero, grigio o beige. Ciò che connota immediatamente il look androgino è il tessuto: gessato, spinato, principe di Galles e tutti quelli tipicamente maschili. Un accessorio chiave è la scarpa. E nel look androgino non si fa eccezione. Un grande classico è la stringata Church’s, nera oppure a contrasto.

Ma quest’anno sembra che le top model, abbiano portato un “nuovo stile androgino’’, non più classico ma super sportivo. Ed ecco che i jeans si fanno più larghi e morbidi, come le camicie, le felpe e le giacche.

Una galleria dei look di Kendall Jenner, a cui possiamo ispirarci