Si tratta del gemello (di photoshop) della modella, Kendall Jenner, che sta per lanciare il suo show personale su Quibi, nuova piattaforma televisiva per dispositivi mobile. Il programma sarà curato da lei personalmente e da sua madre Kris Jenner.

Inaspettato

In inglese esiste l’espressione famous for being famous, riferendosi alle celebrità che sono note non per particolari talenti o abbiamo raggiunto chissà quali obiettivi. Le Kardashian sono l’incarnazione ultima di questo concetto.Tutti conosciamo i membri della famiglia più chiacchierata del web,ma come al solito c’è sempre qualche dettaglio che ci sfugge. Pieno di sorprese,il clan Kardashian-Jenner ha presentato poco tempo fa, il “fratello” meno famoso di tutti: Kirby. È gemello di Kendall. O meglio, l’artista noto per la parodia lanciata su Instagram in cui si presenta come suo gemello. E ora pronto a emergere come star con il suo show personale, aiutato dalla sua “sorellina”.

Non famoso

“Nel bene o nel male, purché se ne parli”

L’unico membro della famiglia Kardashian-Jenner, a non essere “famoso”, sul suo profilo Instagram vanta già oltre un milione di follower, dove pubblica immagini in cui sembra, a tutti gli effetti partecipare a agli eventi dove sono presenti: Kris Jenner, Kim, Kourtney, Khloé Kardashian, Kylie e Kendall (la sua preferita) Jenner. Ovviamente, tutti gli scatti realizzati e pubblicati da Kirby sono frutto di una lavorazione attenta su photoshop. Ma la top model ha apprezzato così tanto i suoi post, da decidere di contribuire al suo successo.