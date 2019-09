Kendall Jenner ci mostra come indossare un long dress animalier in vista della stagione autunnale. L’abito firmato Versace, sfoggiato in occasione dello show di Jimmy Fallon, scivola sul corpo senza fasciare e arriva alle caviglie, un vero e proprio must have da tenere nel guardaroba.

Abito

Anche quest’anno si affermano nelle tendenze gli abiti aderenti con stampe e fantasie animalier, meglio ancora se leopardate. E non dobbiamo avere paura di essere eccessive: il segreto è abbinare un long dress leopardato una giacca casual e saremo perfette. Il vestito della moda autunno inverno 2019 è semplicità assoluta come dimostra Kendall Jenner con un abito lungo stampa animalier. L’abito era dotato di un ampio spacco, per enfatizzarne ancora di più la semplicità, la top model ha deciso di abbinarlo a dei sandali neri con tacco sottile e di evitare qualsiasi tipo di accessorio. Un vestito lungo animalier può essere abbinato anche con un paio di sneakers basiche oppure cuissardes in pelle.

Animalier

Tornano più forti di prima le stampe animalier, un classico della stampa maculata. Zebra, tigre e giraffa le varianti da prendere sempre più in considerazione. Tanto in versione “imitazione della natura”, quanto nelle varianti più colorate e fantasiose. L’importante è avere nel guardaroba almeno un abito o un pantalone in animal print. Anche le top model non possono fare di indossare outfit dalla fantasia maculata da Kendall Jenner a Bella Hadid, l’importante è saper indossarle con stile senza inciampare in un fashion disaster.