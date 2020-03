“È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Avrei voluto dirvi tutto ma cercavo il modo migliore. E l’ho trovato attraverso la musica. Io e Orlando felici”. Katy Perry

Katy Perry dopo la bellissima proposta di matrimonio da parte di Orlando Bloom, ci stupisce con un’altra notizia shock. La cantante mostra al mondo intero il suo pancione nel suo nuovo video musicale, una notizia che ha mandato letteralmente il web in tilt.

Quella foto

“Siamo eccitati e felici.” Katy Perry

La foto che circola da ore sul web è quella della cantante Katy Perry, che accarezza il pancione vestita di rosa. PageSix scrive che i due hanno programmato anche le nozze. Si sposeranno a giugno. In Giappone. Una location che al tempo del coronavirus, come fa notare l’inserto di gossip del New York Post, non è delle migliori.

Vero amore

“Molte persone si chiedono come siano state effettivamente costruite le piramidi… Ma io sono costantemente stupita e meravigliata di come un tale amorevole, gentile, compassionevole, solidale ,di talento , profondamente spirituale , incredibilmente bello , James Bond di un essere umano può realmente esistere in carne ed ossa. C’è una ragione per cui tutti gli animali e i bambini corrono dritti tra le sue braccia… È il suo cuore, così puro. Ti amo Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom.” Katy Perry

Un amore, quello fra Katy Perry e Orlando Bloom, che dura da diversi anni e che sembra più solido che mai, nonostante i rumours. Lei ha alle spalle un matrimonio con l’attore Russell Brand, durato appena due anni e una relazione con John Mayer, terminata nel 2014. Lui è stato sposato con Miranda Kerr, da cui ha avuto il figlio Flynn Christopher Blanchard. Ma questa di certo non ha fermato la coppia nel creare una nuova famiglia.