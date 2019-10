Kate Middleton scalza in Pakistan: i suoi piedi nascondevano un segreto

Kate Middleton è andata a piedi nudi e indossava un velo mentre visitava una moschea pakistana, durante il tour reale. La duchessa quindi continua ad abbracciare la moda tradizionale e modesta del paese. Dal momento in cui è arrivata in Pakistan, Kate Middleton ha abbracciato la moda modesta del paese, evitando i suoi tipici abiti midi e tailleur a favore delle usanze locali. Come ad esempio di un kameez shalwar più tradizionale (guarda che bello). Ma questa volta, per abbracciare il folklore pakistano, ha dovuto togliere le scarpe per visitare una moschea. Scorri per scoprire cosa nascondessero i suoi piedi!

Il segreto dei piedi di Kate

Giovedì scorso, mentre visitava la moschea Badshahi a Lahore, ha abbinato il suo set verde acqua e oro con una dupatta coordinata, una lunga sciarpa di seta, che ha usato come foulard. Ma ciò che ci ha lasciati davvero stupiti è quando, rimasta scalza per rispettare l’usanza locale, ha rivelato uno smalto rosso fuoco sui piedi e delle calze color carne. Bellissimo il primo, raccapriccianti le seconde. In questo caso, il look della duchessa è stato creato dal designer locale Maheen Khan. Lasciando fuori una pervinca che indossava già in precedenza. Maheen Khan ha rapidamente condiviso la sua eccitazione su Twitter. «Io amo la grazia con cui Sua Altezza Reale la principessa Kate porta il dupatta. Sembra così a suo agio.».

Va inoltre notato che Kate è andata anche a piedi nudi per la visita, mentre il principe William, vestito con un un abito beige con una camicia blu, andava in giro in calzini neri. Tuttavia, anche il Duca di Cambridge ha rispettato l’abbigliamento tradizionale. Martedì sera, è diventato il primo reale in assoluto a indossare un completo pakistano in pubblico grazie al suo sherwani verde. Il lungo cappotto con abbottonatura comunemente indossato dagli uomini. Oltre a fare notizia con le loro scelte di moda, la coppia reale ha fatto un viaggio ricco di eventi. Ha giocato a cricket ed ha fatto tappa presso l’ospedale e il centro commemorativo di ricerca sul cancro di Shaukat Khanum. Luogo in cui Kate ha tenuto un tenero tea party con un paziente di 7 anni.