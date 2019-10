Quando la Principessa Diana visitò il Pakistan nel 1996, indossava un adorabile abito Catherine Walker azzurro in chiffon drappeggiato con bottoni sul davanti e sulle maniche. 23 anni dopo, il tour reale in Pakistan di Kate Middleton e del Prince William, vede una replica. Chiaramente ci stiamo riferendo alla scelta dell’outfit di Kate. Scelta che, impossibile non notarlo, ha una strana somiglianza che ci riporta a quella che fece Lady D 23 anni prima.

Kate omaggia Lady Diana

Kate ha anche scelto proprio Catherine Walker per disegnare il design del suo abito, alche, dunque, non lascia spazio all’immaginazione: è stata una scelta voluta, quasi un omaggiare la classe e lo stile della defunta. L’outfit è stato completato con un paio di pantaloni – esattamente come quello di Diana – che vanno stringersi nella parte inferiore come un tradizionale shalwar kameez. Il nome dell’indumento che è tipicamente indossato da donne e uomini nella regione del Pakistan. L’elegante design blu elettrico di Kate presentava un effetto ombré che modernizzava totalmente l’intero look.

Kate ha definito l’outfit arricchendolo con i tacchi neutri di Rupert Sanderson, sicuramente pensati per non dare nell’occhio e non distrarre l’attenzione dal suo splendido vestito. Gli orecchini di di Kate di perline sono bellissimi ed economici ed hanno un tocco di turchese, appartengono ad un marchio con sede in Pakistan chiamato Zeen. Kate ha poi seguito lo stesso esempio degli orecchini scegliendo anche una borsa economica, una pochette rigida rifinita in metallo che costa soli $ 29, sempre di Zeen. Scorri verso il basso per una visione a 360 gradi del momento magico di Kate ed omaggio alla bellissima Lady Diana. La principessa indossava il suo look con scarpe basse e perle per un’apparizione al Shaukat Khanum Memorial Hospital di Lahore. Ben fatto Kate!