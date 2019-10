Kate Moss e i suoi outfit da teenager: animalier e mini dress unico amore

Sono fermamente convinta che nessuna tendenza, oggetto, look o Kate Moss, debba essere associato ad una certa età specifica. Penso che sia ancora del tutto appropriato indossare tutto ciò che vuoi indossare, senza preoccuparti di risultare inappropriata. Utilizzando soltanto il buon senso di cui ci hanno dotato.

È solo che l’outfit occasionale – come, per esempio, top o minigonne – potrebbe aver bisogno di essere riconfigurato con alcune sottili mosse di stile. Oppure, puoi continuare a indossare tutto ciò che ami indossare perché nulla sembra migliore della fiducia in sé stessi! Una donna che non ha cambiato il suo stile caratteristico in un solo scatto è la 45enne Kate Moss. Ha ancora i suoi esclusivi mini abiti, combinazioni boho skinny di jeans e stivali, LBD impertinenti e molte delle tendenze senza tempo preferite da tutti. Come ad esempio la stampa leopardata su ripetizione costante.

L’outfit ultra-glam della scorsa settimana a Parigi, in occasione della Fashion Week, è stato un omaggio a quest’ultimo: un vero e proprio banchetto di animalier luccicanti dalla testa ai piedi. Il suo abito a tubino dallo spacco al punto giusto camminava al confine tra il sofisticato, grazie la silhouette sottile, aderente, a collo alto, e lo stravagante. Basti guardare la lucentezza dello jacquard di lusso, i suoi orecchini di cristallo e i tacchi a spillo alti altissimi. Continua a scorrere per vedere l’aspetto di Kate con stampa leopardata della scorsa notte a Parigi e delle molte altre volte in cui è dipesa da questa stampa di moda ormai divenuta base e fondamento.

Note di stile:

Kate ha completato il suo completo da sera con i tacchi più sottili e una pochette di raso.

Note di stile:

non tutte le stampe leopardate devono essere marroni e nere. Questo vestito a trapezio bianco e grigio è un vincitore dal 2012.

Note di stile:

Kate Moss indosserebbe ancora questo look da street style 2016 oggi, non credi?

Note di stile:

un altro giorno, un’altra giacca con stampa leopardata. A questo è stato dato un trattamento casual con pantaloni larghi, intrecci e borsone.

Note di stile:

la stampa leopardo funziona anche per i mesi più caldi. Ecco Kate Moss in camicetta, jeans e sandali all’inizio di quest’anno.

Note di stile:

è il 2012 e Kate Moss sta combattendo il clima invernale con uno dei suoi tanti cappotti leo.