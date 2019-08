Kate Middleton vs Meghan Markle: una battaglia a colpi di stile

Le duchesse Kate Middleton e Meghan Markle a confronto, scopriamo lo stile delle due donne più glamour della corona reale inglese, analizzando le scelte di stile delle cognate più chiacchierate del mondo. Come si vestono Kate Middleton e Meghan Markle, quale look preferiscono, quale trucco e quale pettinatura scelgono per presenziare ad un evento, durante la quotidianità, in viaggio.

Kate vs Meghan: abiti riciclati o esclusivamente nuovi?

Lo stile delle due duchesse è differente, Kate Middleton, futura regina, deve necessariamente seguire le regole imposte dalla corona. Meghan Markle da yankee sfacciata e extra cool si allontana dagli eccessi del protocollo. Kate e Meghan alimentano i media inglesi, tra pettegolezzi su presunti litigi, regole seguite ed infrante, gelosie e rivalità. Kate, dopo aver cambiato stylist e dopo aver affermato la sua scuola di pensiero del recycling outifit, segue rigidamente le regole imposte dal protocollo reale. Essere come la duchessa di Cambridge e seguire il suo stile è difficile se non siete amanti delle calze color carne o delle gonne.

Tuttavia Kate è sempre chic, glamour e i suoi abiti da sera fanno sognare da sempre le ragazze di tutto il mondo. Kate ama spudoratamente Alexnder Mcqueen e Jenny Packham che sono un must del suo guardaroba. Meghan Markle invece ha stravolto tutto. Non indossa le calze, porta i cappotti aperti, scopre le gambe, utilizza tacchi vertiginosi e indossa i pantaloni nelle occasioni ufficiali. A differenza della Middleton, che nonostante l’armadio zeppo di piece di couture preferisce riciclare gli abiti, Meghan punta sempre a nuovi capi. Ama gli abiti di alta moda e mostra tutto il suo amore per ogni stilista, in particolar modo per la maison Givenchy.

Make up e haistyle: Kate vs Meghan

Nonstante entrambe non fanno ricorso a tecniche di colorazione come bayalage e shatush, le pettinature di Kate e quelle di Meghan sono completamente differenti. La duchessa di Sussex, non si preoccupa di avere i capelli al vento, o leggermente fuori posto. Anche le pettinature scelte, principalmente chignon, sono diversissime: per Kate deve essere estremamente tirato, per Meghan è morbido e spettinato. Esclusivamente sulle scelte del make up , le due cognate reali sono in linea: nature, dalle palette chiare per Kate, da quelle più scure per Meghan di origini afroamericane.