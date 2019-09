Per il primo giorno di scuola dei figli Charlotte e George, Kate Middketon ha dato una rinfrescata al suo look optando per un collarbone cut, lanciato in precedenza dall’attrice Julia Roberts, dalla frangia lunga e aperta e sfumature miele.

Cambio look

Arriva all’altezza delle clavicole, è la versione più voluminosa e talvolta asimmetrica del lob, una variazione sul tema del taglio medio. La prima a lanciare questa nuova tendenza, è stata l’attrice Julia Roberts, in uno scatto postato su Instagram da Serge Normant si vede in modo chiaro il collarbone cut dell’attrice che ha una caratteristica particolare: una piccola asimmetria tra la parte anteriore, più lunga e quella posteriore più corta. Il tutto ravvivato da una texture messy. Anche Kate Middleton decide di cambiare look partendo proprio da questo taglio, ma optando per una piega più morbida. Si tratta di un collarbone cut, scalato davanti con ciuffo/frangetta lunga aperta, ed è subito tendenza 2019.

Miele

A inizio estate, per esempio, Kate Middelton aveva rinfrescato e alleggerito il suo castano con delle sfumature bionde per un effetto sunkissed, per il nuovo look invece, la Duchessa si sposta sulle tonalità del miele. La scelta del giusto color miele dipende infatti non solamente dai gusti, quanto anche dall’ incarnato e dal colore base. Le sfumature color miele possono andar bene sia sui capelli lisci che sui capelli mossi. Probabilmente, però, le acconciature perfette per questa sfumatura sono le onde o il liscio morbido. Il castano miele è perfetto per chi ha una carnagione dorata come Kate Middleton, mentre potrebbe non donare agli incarnati con sottotono freddo.