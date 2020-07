Il principe William e la moglie Kate Middleton sono di nuovo su piazza, dopo aver attraversato il periodo di reclusione da Covid. Per il settantaduesimo anniversario del Servizio sanitario nazionale, i Cambridge hanno fatto visita al Queen Elizabeth Hospital di King’s Lynn. Quest’ultima è una piccola cittadina di mare del Norfolk poco distante dalla tenuta di Anmer Hall. Il luogo in cui William e Kate hanno trascorso la quarantena con i tre figli George, Charlotte e Louis. (Continua dopo la foto)

Ciò che accade a Norfolk rimane a Norfolk

IT Questo #ChildrensHospiceWeek The Duchess of Cambridge, Royal Patron di @eachhospices dal 2012. Si è unito alle famiglie per piantare un giardino per The Nook, uno degli ospizi appositamente progettati da EACH. Usando piante acquistate durante la sua visita al Fakenham Garden Center la scorsa settimana, la Duchessa ha lavorato a fianco di OGNI giardiniere volontario e di una famiglia per piantare un giardino che offrirà divertimento a bambini e famiglie. Durante tutta la pandemia, OGNI ha continuato a fornire assistenza di fine vita, crisi d’emergenza e sostegno al lutto. In occasione della fine della settimana dell’ospizio dei bambini. Kate Middleton ha anche incontrato il personale dei team di assistenza e strutture di EACH per ringraziarli per l’incredibile lavoro svolto. Organizzata dall’associazione benefica britannica Together for Short Lives, la settimana degli ospizi per bambini 2020 celebra e raccoglie fondi vitali per i 54 ospizi per bambini del Regno Unito. Visita @togetherforshortlives per saperne di più. (Continua dopo la foto)

ING This #ChildrensHospiceWeek The Duchess of Cambridge, Royal Patron of @eachhospices since 2012. Joined families to plant a garden for The Nook, one of EACH’s purpose-built hospices. Using plants bought during her visit to Fakenham Garden Centre last week, The Duchess worked alongside an EACH volunteer gardener and a family to plant a garden that will provide enjoyment for children and families. Throughout the pandemic EACH has continued to deliver end of life and emergency crisis care as well as bereavement support. Marking the end of Children’s Hospice Week. Kate Middleton also met with staff from EACH’s care and facilities teams to thank them for the incredible work that they do. Organised by the UK charity Together for Short Lives, Children’s Hospice Week 2020 celebrates and raise vital funds for the UK’s 54 children’s hospices — visit @togetherforshortlives to find out more.