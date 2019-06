Kate Middleton colpisce ancora una volta, lo stile della Duchessa di Cambridge è inconfondibile. Per la parata di Londra, decide di optare per un abito chiaro, che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Kate scende da un’auto nera, con un’eleganza innata.

“Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un abito è la donna che lo indossa”. Yves Saint Laurent

L’abito crema

Sicuramente l’abito-cappotto color crema firmato Catherine Walker, indossato da Kate Middleton per la parata di Londra è molto elegante. Ma a renderlo impeccabile è la figura di Kate, sempre più affascinate. La Duchessa ha deciso di indossare anche accessori molto preziosi come: gli orecchini “cavolfiore” di perle, diamanti e oro, la spilla trifoglio irlandese.

Non possiamo fare a meno di notare anche le scarpe. Delle decolletée firmate Gianvito Rossi, che Kate aveva ha indossato altre volte: nell’ottobre 2016 in Canada.

Catherine Walker

La Duchessa di Cambridge sembra adorare gli abiti firmati Catherine Walker. Nel 2017, Kate Middleton aveva visto Roger Federer vincere il suo ottavo titolo a Wimbledon, in quell’occasione indossava un abito bianco con una splendida stampa a fiori selvatici lungo l’orlo, progetto su misura di Catherine Walker & Co.

Catherine Walker è diventata una delle designer preferite della Royal Family. La sua relazione professionale iniziò con Lady D, tre mesi dopo il matrimonio di Diana con il principe Carlo nel 1981, e durò fino alla morte di Diana sedici anni dopo, periodo in cui Catherine Walker fornì alla principessa molti dei suoi abiti più iconici.

Catherine Walker aveva aperto la sua attività nel 1977 in Sydney Street, a Londra. È stata una stilista di successo per oltre 30 anni, fino alla morte nel 2010. Nove anni dopo la morte di Catherine Walker, Said Cyrus ha creato una nuova era nella storia del marchio.