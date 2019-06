Kate Middleton e William proseguono il loro impegno per la salute mentale. Si sono recati in Cumbria per un incontro speciale, dove la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato ‘’il look perfetto’’, un outfit che ha fatto letteralmente impazzire il mondo del web. Scopriamo insieme il total look di Kate: sembra abbia indossato la giacca che tutte dovremmo avere nel nostro guardaroba.

Il look perfetto di Kate Middleton

Kate Middleton indossa, in occasione dell’incontro in Cumbria, un outfit casual ma allo stesso tempo elegante. A cominciare dalla giacca kaki di Taylor London da 275 sterline, un vero must have da tenere nell’armadio.

Kate sceglie di abbinare questo capo con una camicia bianca molto femminile, a un golf verde militare e a jeans skinny neri. Ai piedi la Duchessa sfoggia scarponcini stringati firmati Chloé, dalla suola rinforzata. Capelli raccolti in un elegante coda di cavallo, Kate è davvero impeccabile, in tutte le occasioni.

Kate Middleton icona di stile

Kate Middleton non sbaglia un colpo, a cominciare dall’abito giacca color crema indossato per la parata in occasione del compleanno della Regina Elisabetta. La Duchessa di Cambridge ha avuto un impatto così forte sulla moda e i costumi inglesi ed americani, che è stato coniato il termine: “Kate Middleton Effect”.

Più e più volte, la sua personalità ed il suo stile l’hanno portata a comparire in diversi siti fashion e settimanali. Principessa dal gusto raffinato, semplice e ricercato, a molti ricorda Lady D. Non ci resta che prendere nota da questa nuova icona di stile di provenienza reale.