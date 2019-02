La bellissima duchessa Kate Middleton ci ha sorpresi ancora una volta con un look stratosferico firmato Gucci, in occasione del gala organizzato da 100 Women in Finance a Cambridge. L’abito fasciante di varie sfumature di rosa apparentemente semplice ma con un effetto trompe l’œil che ci fa intravedere qualcosa di inusuale, un bikini.

Ma non ci spaventiamo si tratta solo di un “effetto ottico” donato da i due colori contrastanti del corpetto. L’abito è poi formato con una lunga gonna plissé, delicate sovrapposizioni di chiffon e con un tono più scuro nella sottile cintura di velluto.Kate ha scelto di abbinare a questo look una piccola pochette firmata Prada e dettaglio non meno importante dei tacchi scintillanti di Oscar de la Renta. Insomma sembra che la bella Kate abbia rivoluzionando un po’ il suo stile, sarà l’influenza di Meghan Markle ha farle questo effetto?

Kate Middleton: Il vecchio look e nuovo look

Sembra che nell’ultimo periodo Kate Middleton abbia rivoluzionato un po’ il suo stile. Si dice sia l’influenza della nuova arrivata a palazzo, Meghan Markle, con le sue “prese di posizione” non molto amate dalla Royal Family. Ma di certo sono state influenti sulla bella Kate: infatti ricordiamo lo stile di Kate come austero e super elegante, forse un po’ troppo per la sua giovane età. Lo stile di Kate, nonostante ciò ha sempre conquistato tutti, tanto da definirlo ‘’effetto Kate’’. I look della duchessa comprendono abiti di media lunghezza portati sempre con una cintura in vita. Per quanto riguarda i colori, invece, Kate ha sempre indossato delle sfumature color pastello che mettevano in risalto i suoi occhi. Abbiamo visto la Duchessa indossare anche vestiti di pizzo lunghi o a tre quarti, sempre con maniche lunghe e scarpe comode con tacco basso e doppio. Questo stile è l’esatto opposto di quello indossato per il gala di Cambridge, dove l’abito “vedo non vedo” firmato Gucci, nasconde dei tacchi a spillo super glamour. Chissà se Kate ci sorprenderà di nuovo ai prossimi eventi, con un look ancora più audace.

Kate Middleton ama il Made in Italy

Kate Middleton rende omaggio al Made in Italy con Dolce & Gabbana il pomeriggio e con Gucci la sera per il gala di Cambridge. La Duchessa ha scelto un look informale per la conferenza sulla salute mentale della fondazione Mental Health In Education, indossando un completo in tweed, firmato D&G, nero, bianco e azzurro, costituito da una giacca a doppio petto con bottoni decorati oversize e da una gonna a trapezio sopra il ginocchio, con micro frange. Per le scarpe Kate ha optato per le pump in velluto nero firmate Tod’s. E per la sera Kate ha indossato il super abito Gucci che ha lasciato tutti senza parole. Insomma questa volta non è “l’effetto Kate” ma l’effetto “Made in Italy”.