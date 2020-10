Kate Middleton è come sempre una regina di stile, classe ed eleganza. Colpisce sempre e comunque per quanto riguarda la moda ed i trend del momento. Il suo cappotto di Massimo Dutti è già un capo di tendenza e must have di stagione. Richiestissimo da tutte le “fashion addicted” che si rispettino e non solo. Il suo costo è inferiore a quello che pensiate! Solo 249 euro per uno degli outfit sfoggiati dalla stessa Duchessa di Cambridge in occasione di una visita all’Università di Derby per comprendere come la pandemia stia influenzando tuttora la vita degli studenti ed il loro benessere psicologico. La bella Kate si è presentata decorata per l’occasione da un cappotto firmato Massimo Dutti (marchio spagnolo) per nulla inarrivabile, anzi. La caccia all’ultimo modello è iniziata!

Kate Middleton ha sfoggiato un cappotto di Massimo Dutti già richiestissimo e di tendenza

Kate Middleton sceglie sempre i look giusti e perfetti che rappresentino al meglio il suo stile raffinato e innegabilmente di classe. Una reale sì, ma come Lady D; conserva e manifesta ogniqualvolta quella spontaneità e normalità che piace molto al pubblico e al popolo inglese. Per l’occasione, durante la sua ultima visita all’università di Derby, ha scelto un outfit semplice e non rigorosamente formale, anzi: un pullover color carta da zucchero, pantaloni a vita alta dal taglio sartoriale e le immancabili calzature décolleté nere di Gianvito Rossi.

Il particolare del cappotto (e il suo costo) fanno impazzire il web

Però, è proprio il dettaglio del cappotto indossato da Kate Middleton, a far impazzire in breve tempo il web e le così dette “fashion victim”. Il capo-spalla a quadri scelto dalla Principessa è già il modello perfetto in vista di questa stagione autunnale 2020. Un cappotto altrettanto semplice ma di un’eleganza infinita, sotto al ginocchio, dal taglio essenziale e leggermente over in stampa check. Un classico dello stile british che contraddistingue da sempre la bella e amata Kate.

Kate Middleton ufficializza la moda autunnale 2020

In breve, la bellissima Duchessa di Cambridge ha ufficializzato la moda autunnale 2020: un capo-spalla classico ma dal taglio smart, basic, casual e riportato all’essenza. L’ideale da abbinare con look da giorno più o meno formali. Il primo spolverino di stagione pattern a quadretti firmato Massimo Dutti decorato da una mascherina rigorosamente floreale (da non dimenticare assolutamente).