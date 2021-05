Kate Middleton e il principe William arrivano per la prima volta sull‘isola scozzese di Orkney.

Il secondo giorno del loro mini-tour della Scozia, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno fatto la loro prima visita ufficiale all’estremità nord-orientale delle isole britanniche. Andiamo a vedere perché il look scelto da Kate è così importante.

La Middleton e il principe William sono sull’isola di Orkney

La coppia reale, che questa settimana è in un mini-tour della Scozia, è atterrata martedì per la loro prima visita ufficiale nel luogo remoto a circa 310 miglia a nord della capitale scozzese Edimburgo. Hanno iniziato la mattinata aprendo ufficialmente il nuovo ospedale Balfour di Orkney a Kirkwall e incontrando il personale del Servizio Sanitario Nazionale locale. Il nuovo ospedale ha consentito il rimpatrio di molti servizi sanitari dalla terraferma scozzese a Orkney.

La coppia reale ha poi visitato l’European Marine Energy Centre (EMEC), l’unico centro accreditato di test di onde e maree per l’energia rinnovabile marina al mondo.

Il look di Kate Middleton

Kate Middleton ha abbinato il suo cappotto Massimo Dutti color cammello a una sciarpa in tartan Strathearn che è il simbolo del conte e della contessa di Scozia. La duchessa, sempre attenta ad indossare colori e abiti adeguati, sotto al soprabito aveva un capo importante. Infatti l’abito scelto è di Zara. Questo prende valenza se indossato da Kate perché osserviamo ancora una volta allo svolgimento del fenomeno che la Middleton scatena. Infatti quell’abito in poche ore è andato sold out solo sito della regina del fast fashion. Il vestito è importante anche perché è di colore blu: il colore della Scozia. Anche questa volta Kate non sbaglia un colpo in materia di bon ton ed eleganza.