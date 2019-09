Kate Middleton inaugura il Chelsea Flower show e stupisce ancora una volta i suoi fan con un look sorprendente. La Duchessa di Cambridge si è presentata con un abito fiorato firmato da Emelia Wickstead, abbinato alle sue immancabili zeppe di corda.

Super lusso

L’abito indossato da Kate Middleton per l’inaugurazione del Chelsea Flower show, è sicuramente uno dei must have che dobbiamo acquistare in vista della prossima stagione. Quello della Duchessa è super chic, azzurro pallido a fantasia floreale fucsia, ma attenzione al prezzo. Questo long dress realizzato da Emelia Wickstead costa all’incirca 1.831 euro. Kate inoltre, abbina l’abito con le sue amate scarpe in corda, tanto detestate dalla Regina Elisabetta. Possiamo dunque affermare che: l’autunno non è mai stato così primaverile, le stampe e le fantasie floreali sui long dress sono le protagoniste di questa stagione. Uno splendido modo per combattere il freddo. Mentre parla con gli invitati all’inaugurazione, l’abito stretto in vita da una cintura evidenzia un pancino che potremmo definire sospetto, la Duchessa sarà incinta per la quarta volta?

Emelia Wickstead

Kate Middleton indossa un abito fiorato firmato da Emelia Wickstead, una designer di moda nata in Nuova Zelanda con sede a Londra. All’età di 24 anni, iniziò la sua piccola collezione di vestiti, lavorando in casa con famiglia e amici e prendendo piccoli ordini per oggetti su misura. Sembra che la Duchessa di Cambridge apprezzi molto lo stile di Emelia, tanto che, pochi mesi, aveva indossato per l’inaugurazione di una scuola a Londra, un abito verde bosco firmato da lei che ha abbinato ad accessori cipria.