Kate Middleton mescola il look da strada con quello Chanel: una bomba!

Quando queste immagini di Kate Middleton in una visita reale al Museo di storia naturale sono emerse oggi, tutti noi siamo semplicemente svenuti. Come abbiamo riportato la scorsa settimana, Kate sta migliorando il suo gioco quando si tratta di puntate in stile reale, e questo vestito dimostra solo quanto sembra godersi vestirsi in questi giorni.

Kate Middleton è una bomba

Ammettiamo che la paradisiaca borsa Chanel della nuova stagione abbia attirato la nostra attenzione per prima. Poi è stata la tavolozza dei colori autunnali che ci ha fatto venire voglia di concludere e fare una camminata veloce, sollevando le foglie con una cioccolata calda impugnata ben salda tra le mani… Scusa, sto vaneggiando, vero?! Ma da quando abbiamo scoperto che il maglione e i pantaloni provenivano dalla uno degli usi di street style più in voga del momento, non abbiamo potuto resistere. I pantaloni culotte sono una scelta insolita per Kate e un cambio rinfrescante dai suoi soliti abiti midi a maniche lunghe e fiorati (guarda quanto è bello questo). Sempre eleganti e distintivi, a volte un po’ banali e sempre. Questo paio verde bosco le sta così bene che noi tutti speriamo che le scelga di più in futuro. Per acquistare l’aspetto di Kate continua a scorrere prima che i pezzi siano esauriti!

Questo sold out ci ricorda anche di quando Kate Middleton ha indossato un abito estivo, leggero e floreale, di Ridley London, uno dei suoi marchi più indossati. Con le sue maniche trasparenti e l’orlo arioso, è stata una versione elegante della tendenza abiti che ha dominato nelle ultime stagioni. Oltre a questo svolazzante abitino, la Duchessa ha deciso di stupirci optando per un economico paio di scarpe che andassero a completare il suo outfit. Ha indossato calzature espadrillas by Carina di Castañer, che si vendono al dettaglio per $ 120. Niente su misura e nemmeno maison altolocate per Kate, almeno non per questa volta. Anche se ricordiamo da dove lei arrivi, ossia dai tacchi lussuosi di Jimmy Choo che super spesso predilige.