Come nuova mecenate della Royal Photographic Society, un ruolo trasmessole dalla regina Elisabetta II proprio ieri, Kate Middleton non ha perso tempo ad adempiere ai suoi doveri reali. La duchessa di Cambridge è apparsa in uno dei suoi primi eventi martedì scorso, per la precisione ad un seminario fotografico. Il seminario è stato co-condotto da RPS e Action For Children e si è svolto a Kingston, in Inghilterra. Kate indossava firme a lei (e a noi ficcanaso) molto familiari ma alcune sono state anche inaspettate.

La Middleton ha indossato un abito estivo, leggero e floreale, di Ridley London, uno dei suoi marchi più indossati. Con le sue maniche trasparenti e l’orlo arioso, è stata una versione elegante della tendenza abiti che ha dominato nelle ultime stagioni. Oltre a questo svolazzante abitino, che tutti ci aspettavamo, la Duchessa ha deciso di stupirci optando per un economico paio di scarpe che andassero a completare il suo outfit.

Ha indossato calzature espadrillas by Carina di Castañer, che si vendono al dettaglio per $ 120. Niente su misura e nemmeno maison altolocate per Kate, almeno non per questa volta. Anche se ricordiamo da dove lei arrivi, ossia dai tacchi lussuosi di Jimmy Choo che super spesso predilige. Anche se però c’è una cosa da dire, non è la prima volta che ci lascia di stucco indossando qualcosa di cheap. In passato l’abbiamo vista calzare le zeppe di LK Bennett.

Certamente, Kate Middleton non è l’unico reale a saltare addosso ad un buon affare. Meghan Markle e la regina Letizia di Spagna sono entrambe note per indossare spesso calzature dai prezzi accessibili e moderati. Anzi, spesso e volentieri prediligono il design delle scarpe di Steve Madden. Ma ora con anche Kate Middleton a bordo, le scarpe economiche fanno ufficialmente parte dei look dei reali (quelli che hanno stile).

Poi dicono che tre, oltre ad essere il numero perfetto, sia anche il numero di persone che serve raggiungere per dare il via ad una tendenza. Motivo per cui possiamo affermare con fermezza che cheap è trendy!