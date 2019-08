È una verità universalmente riconosciuta tra gli appassionati di moda quella che vi sveleremo nelle prossime righe. Kate Middleton, quando non è impegnata a fare sport o a passare un po’ di tempo nella natura, ama curare alla perfezione ciò che indossa. Di solito adora letteralmente rivolgersi a romantici abiti al ginocchio e cappotti colorati, di cui ha una collezione piuttosto impressionante.

Certo, lei indossa spesso i jeans, soprattutto quando visita centri dove ci si aspetta che interagisca con il pubblico. Kate ha perfino ha curato una collezione di sneaker che farebbe invidia a qualsiasi grande azienda produttrice di scarpe. Ma indossare pantaloni eleganti in una gita ufficiale, che non comprenda necessariamente qualsivoglia tipo di attività sportiva o all’aperto? Questo per Kate Middleton, fino a poco tempo fa, era davvero un tabù. Possiamo tranquillamente affermare che questo tabù sia stato (finalmente) infranto?!

Forse è stata influenzata da sua cognata Meghan (e tu conosci il beauty trend di Meghan Markle di cui nessuno parla? ), che ha indossato più di una volta pantaloni chic durante le apparizioni reali ufficiali. Fatto sta che la Duchessa di Cambridge, negli ultimi mesi, ha iniziato ad introdurne sempre più varietà all’interno dei suoi look reali. Da pantaloni su misura a vita alta a pantaloni eleganti svasati e culottes che lasciano scoperte le caviglie, Kate ci ha lanciato un paio di palle curve alla moda, e siamo già entusiasti di vedere sempre di più. Avanti, date un’occhiata più da vicino a tutte le volte che la madre degli abitini midi scelse di scambiare i suoi vestiti con dei pantaloni sofisticati. Non sappiamo se sono approvati dalla regina Elizabeth, ma di certo noi li amiamo.