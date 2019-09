Kate è bellissima per il primo giorno di scuola di George e Charlotte

E’ arrivato il primo giorno di scuola per i reali britannici. Il principino George e la sorella Charlotte, vestiti di tutto punto con grembiulino e zainetto, sono stati accompagnati dai genitori, il principe William e la duchessa di Cambridge Kate Middleton, a scuola. Le immagini della famiglia reale, mentre passeggia verso l’istituto Thomas’s Battersea, sono state diffuse da Kensington Palace. Ma saranno foto rare quest’anno, visto che i genitori vogliono mantenere la scuola tra le sfere private della vita dei piccoli. Proprio per evitare troppe pressioni mediatiche alla loro giovane età. La duchessa di Cambridge nelle foto è apparsa in forma smagliante, tiratissima e abbronzata. Proprio una bella mamma, tosta e giovanissima.

Per la principessa Charlotte, quattro anni compiuti a maggio, è il primo giorno di scuola in assoluto alla esclusiva Thomas’s Battersea, scuola primaria del sud di Londra da 19mila sterline l’anno. Insieme al fratello maggiore George, 6 anni, al suo terzo anno, alla madre Kate e al padre William, la piccola Charlotte è stata immortalata in uniforme scolastica come ogni alunno britannico. La bambina ha sorriso, salutato i fotografi, poi timida si è nascosta dietro Kate.

All’appello la piccola verrà chiamata Charlotte Cambridge. All’entrata del’istituto Charlotte è stata accolta dalla direttrice della scuola primaria Helen Haslem. Il Daily Mail, citando fonti vicine alla famiglia reale, ha scritto che Charlotte è “molto eccitata” di seguire il fratello in una scuola dove il bimbo è “estremamente felice”. A sua volta George sarebbe “eccitato e orgoglioso” di poter mostrare alla sorella la scuola. Lo sconto. Anche se probabilmente non sarebbe necessario, ma la famiglia reale, grazie al secondo figlio iscritto al’istituto, avrà uno sconto nella retta di George del 2%.