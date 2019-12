Il Natale a casa Kardashian-Jenner: il party più ricco ed esclusivo dell’anno

Ci sono molte famiglie che celebrano il Natale, ma nessuno lo fa abbastanza come i Kardashian. Oltre alle loro rimpatriate periodiche, la tribù tira fuori tutti gli assi quando si tratta delle feste della vigilia di Natale. Per non parlare del fatto che la matriarca Kris Jenner si assicura sempre di mandare ad ogni membro della sua famiglia una gigantesca casa di pan di zenzero ogni anno. Non vediamo l’ora di vedere come si sono organizzati questo Natale 2019.

Family all the way!

È davvero un Natale Kardashian! Alla vigilia di Natale, la famiglia costellata di stelle ha fatto di tutto per le celebrazioni annuali e quest’anno Kourtney è stata l’ospite. La mamma delle tre ha ricoperto la sua casa a Calabasas, in California, con decorazioni super festive (forse un po’ pacchiane). Gli addobbi hanno incluso un albero di Natale capovolto, un vero Elf on the Shelf e persino un’esibizione dal vivo di Sia!

CURIOSITÀ: l’Elf on the Shelf, tradotto letteralmente, non è nient’altro che “l’elfo sulla mensola“, una tradizione americana ormai molto amata anche in Italia. Nata poco più di 10 anni fa oltreoceano, adesso spopola nel nostro paese, con pupazzi raffiguranti piccoli elfi che fanno divertire adulti e bambini. Ma passiamo innanzi.

La festa ha portato alla luce tutti i membri della famiglia Kardashian-Jenner, inclusi Kris, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Rob, e amici come Jen Atkin, Sofia Richie, Steph Shepherd e altri. L’anno scorso, Kim e Kanye hanno trasformato la loro casa in un paese delle meraviglie invernale. Quest’anno, tutto riguardava le vibrazioni accoglienti e casalinghe (per quanto possano esserlo i Kardashian, s’intende). «Così accogliente e bello», ha detto Kim nella sua storia su Instagram. Guarda tutte le foto della festa della vigilia di Natale dei Kardashian e poi controlla il rullino del tuo iPhone, siamo certi che non troverai assolutamente niente di simile.. sbagliamo?!