Kim Kardashian e Kanye West nuova abitazione: una fattoria costosissima

L’impero di Kim Kardashian e di Kanye West sta crescendo, ma la loro ultima espansione a Hidden Hills potrebbe circoscriverlo ad una determinata zona dato che non dovranno mai andarsene dalla loro “vecchia” abitazione. Fonti vicine alla coppia hanno riferito al magazine online TMZ che la coppia ha semplicemente appena ampliato un possedimento. Kim e Kanye hanno acquistato una proprietà vicina della loro già enorme proprietà a Hidden Hills. Proprietà che ha già un valore stimato di $ 60 milioni e a cui se ne aggiungono altri $ 3 milioni.

«Ci è stato detto che la proprietà fosse semplicemente sul mercato, quindi abbiamo deciso di acquistarlo ed ora sono i proprietari di 8 acri di fila». Hanno confermato in un’intervista. A quanto pare Kim e Kanye questa volta non hanno spremuto nessuno per ottenere qualcosa. Naturalmente, hanno già piani enormi per il loro nuovo agglomerato immobiliare. Hanno addirittura detto di avere in programma di trasformare le loro proprietà ormai unite in case per ospiti, un rifugio termale e essenzialmente… una fattoria privata per i bambini. Niente di che, insomma. Diverse fonti Hollywoodiane affermano che i Wests starebbero puntando a “piantare” (importare forse sarebbe più corretto) un orto biologico e un agrumeto sul loro terreno.

Ciò per rendere magiche le loro cene familiari da fattoria. Come abbiamo già scritto non c’è bisogno di traslocare. Se si preoccupano di voler cambiare paesaggio, tuttavia, hanno molte opzioni. Quest’estate Kanye ha lasciato un po’ di soldi in una proprietà del Wyoming, chiamata Monster Lake Ranch. Il possedimento comprende 8 alloggi, 2 laghi d’acqua dolce, un ristorante, un centro eventi e molti fienili, recinti e cavalli su 4.500 acri! C’è anche la loro proprietà di Calabasas vicino a Hidden Hills. Su questo terreno Kanye ha costruito alcune prototipi di strutture abitative a cupola, come parte della sua visione di una comunità egualitaria. Ora che hanno vinto a Risiko hanno più terra con giocare.