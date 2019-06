La figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, stupisce i suoi follower e non solo con un cambio look drastico. Due giorni fa, la modella, ha postato una foto su Instagram, nella quale sfoggia un nuovo taglio di capelli. Anche Kaia sceglie lo short bob, che tante star del momento stanno sfoggiando. Nella didascalia c’è scritto ‘’ the drama cut’’ realizzato da Guido Palau.

Pioggia di like

Una pioggia di like per la bellissima Kaia Gerber, che decide di dare un taglio netto ai capelli. Da sempre siamo stati abituati a vedere la piccola di casa Crawford con i capelli lunghi. Anche lei, come molte sue colleghe, decide di seguire le tendenze 2019. La parola d’ordine è: bob.

Il nuovo taglio di Kaia è stato gentilmente offerto da Guido Palau, il direttore creativo globale di Redken , e dalla sua prima assistente, Sandy Hullett. Una vera e propria opera d’arte su capelli e la tela, in questo caso, è la testa di Kaia Gerber. La prima foto di Kaia del nuovo look è stato un selfie allo specchio, una Kaia super sensuale come nei servizi fotografici delle riviste per cui posa.

Guido Palau

Guido Palau cura da anni i capelli dei più famosi nel settore della moda, tra cui la mamma di Kaia, Cindy Crawford, Victoria Beckham e modelli per sfilate di Marc Jacobs e Prada. Iniziò a lavorare con il fotografo David Sims, che aveva scattato foto in stile documentario di soggetti di strada.

Una volta che queste immagini hanno iniziato a comparire nelle pagine di The Face, hanno attirato l’attenzione del designer Calvin Klein. Guido oggi, è secondo British Vogue “Il parrucchiere più richiesto al mondo”, Kaia Gerber non poteva che scegliere lui per il suo cambio look.