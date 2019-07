Versace mostra la sua collezione per la stagione invernale 2019-2020. La campagna è scattata da Steven Meisel con volti d’eccezione, una tra tutti è l’ormai famosa top model Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Nelle ultime foto postate sul profilo Instagram della casa di moda italiana, appare la top model senza sopracciglia e con uno stile decisamente rock.

La nuova collezione

La campagna Autunno-Inverno 2019/2020 firmata Versace, riprende la dicotomia tra il lusso e il grunge iconico del brand. Rock and royalty è il motto sotto il quale posano i modelli ripresi come icone e muse di Donatella Versace, direttore creativo del marchio italiano parte del gruppo Capri holding. I modelli e le modelle posano in un contesto urbano: mattoni, cemento, asfalto e velluto fanno da cornice a ecopellicce dalle tonalità intense, gioielli appariscenti e colori accesi.

Oltre al mix tra lusso e grunge, a stupire però è un altro dettaglio: il make up “no eyebrows” realizzato su Kaia Gerber, così come quelle delle altre modelle. Ricordiamo che lo stesso trucco era stato testato in precedenza da Gigi Hadid per la campagna Primavera- Estate 2019 firmata Prada.

Versace

La nuova campagna di Versace rappresenta: l’interpretazione di Steven Meisel del significato di essere una musa Versace in un periodo in cui il voyeurismo ha raggiunto il suo apice e prosegue il filone dei grandi nomi impiegati dalla casa di moda italiana. Infatti sappiamo che Donatella Versace sta attingendo dall’archivio Versace per le sua collezioni, un ritorno totale della moda anni ’80 e ’90, lanciata e “creata” da suo fratello Gianni, ex direttore creativo della maison, scomparso tragicamente il 15 Luglio 1997.