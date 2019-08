L’accessorio che, nella maggior parte dei casi, fa gridare all’orrore ma che, al contempo, è un immancabile alleato della comodità della beauty routine: stiamo parlando del mollettone. Conosciuto anche come pinza per capelli, molletta o ferma capelli. Il mollettone è l’ideale per tenere a bada la chioma in modo facile e veloce da usare. Le top model non possono fare a meno di indossarlo.

Top model

Le attenzioni del pubblico di recente tutte sulla figlia dell’ex top model Cindy Crawford, Kaia Gerber. Nonostante abbia solo 17 anni, viene già considerata una it-girl e sono moltissime quelle che non possono fare a meno di imitarla per essere al passo con le tendenze. Kaia, infatti, ha indossato di recente un accessorio super anni ’90 che ha fatto impazzire il web, stiamo parlando del mollettone che in gergo tecnico viene chiamato “banana clip”. La notizia arriva direttamente da New York e per la precisione dalla sfilata Alexander Wang AI 2018/19. Sì, proprio quello in plastica e formato maxi utilizzato nei mitici Ninety. Kaia ci fa vedere come indossarlo in tutte le occasioni, rifacendosi al mood anni ’90 e riproponendo maxi pinze per capelli, ovvero i mollettoni che permettono di realizzare facilmente delle acconciature raccolte, come lo chignon a banana.

Chignon a banana

Se cercate una pettinatura romantica, che sia elegante, comoda e pratica da realizzare, lo chignon a banana è l’ideale: si adatta bene a ragazze con un viso regolare ed è indicato per qualsiasi situazione. Lo sa bene Kaia Gerber, che adora realizzare questa acconciatura utilizzando un semplice mollettone. Facile e comodo da portare, per essere al passo con le tendenze 2019, le it-girl confermano.