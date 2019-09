Kaia Gerber compie 18 anni, gli auguri di mamma Cindy (Crawford)

«Sono orgogliosa della giovane donna che sei diventata. Ti auguro il meglio per tutti gli anni che verranno». Non potevano mancare su Instagram gli auguri di Cindy Crawford alla figlia Kaia Gerber (guarda il suo profilo Instagram), avuta con l’imprenditore Rande Gerber, per il suo 18° compleanno, avvenuto ieri. Un legame speciale reso ancora più solido da uno stesso destino: Kaia oggi è infatti una delle modelle più richieste del momento.

Kaia e Cindy Crawford

La sua forte somiglianza con la madre, icona del mondo della moda negli anni ’90 oltre che musa di Gianni Versace, è solo uno dei motivi che l’hanno portata al successo. Già a 10 anni a entrare per la prima volta nel fashion system, come testimonial per la campagna pubblicitaria di Young Versace. Le sue caratteristiche? Nata a Los Angeles, segno zodiacale Vergine, capelli marroni, un metro e 75 di altezza, misure 76-60-84. Il gran debutto sul grande schermo arrivato coi 15 anni, come comparsa nel ruolo di Caroline nel film Sister Cities, diretto da SeanHanish, l’ha traghettata verso il successo.

Il successo derivato dalle successive collaborazioni della Gerber con le maggiori griffe del comparto, da Chanel, Valentino, Prada e Miu Miu, fino a Moschino, Alexander Wang, Fendi, Alberta Ferretti e molte altri. Nel 2018 Kaia ha lavorato anche con il marchio Karl Lagerfeld. Per una capsule collection a metà tra chic parigino e mood relaxed californiano, tra giacche smoking rivisitate, borse borchiate e skateboard shoes. E non per ultimo nello stesso anno ha vinto il premio di Model of the year ai British fashion awards.

Nonostante le numerose critiche per l’eccessiva magrezza, in primis in Francia, oggi Kaia è ampiamente seguita sui social, attraverso 4,5 milioni di follower su Instagram. Nella vita privata ha avuto frequentazioni soprattutto di modelli, tra cui figurano Wellington Grant o Fenton Merkell. Dopo aver passato le vacanze ad agosto in Grecia, a Kranidi nella penisola del Peloponneso, Kaia Gerber si può già vedere sulla cover di British Vogue di ottobre. Avvolta in un look Valentino black & white e scattata da Steven Meisel.