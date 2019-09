La mania di Kaia Gerber e di sua madre Cindy Crawford di richiamare i look l’una dell’altra non conosce limiti. Anche per il suo party di 18 anni, la mini top model ha deciso di sfoggiare un look che ricordasse in tutto e per tutto quello del sua celebre mamma.

Famiglia e stile

La sua carriera, segnata già nel DNA, è iniziata quando Kaia Gerber aveva appena 10 anni, sfilando per la linea di Versace dedicata ai più piccoli mentre il debutto ufficiale è avvenuto a 16 anni, lavorando con molti dei più importanti stilisti del mondo. Da poco diventata maggiorenne, la mini top model, ha voluto festeggiare il suo compleanno con un mega party all’Edition Hotel in Midtown a Manhattan, dove hanno partecipato amici e parenti. Ad attirare l’attenzione sicuramente è il suo look, un chiaro omaggio a sua mamma Cindy Crawford. Ricordiamo che l’ex modella aveva indossato l’outfit in occasione dei MTV Video Music Awards nel 1992: capelli cotonati e mini dress in pelle nera con borchie e fessure.

Come nuovo

Kaia Gerber decide di rivisitare il celebre outfit di sua madre, Cindy Crawford in occasione della sua festa di compleanno. Sceglie una mise realizzata dall’ Atelier Versace in pelle con il top a corpetto, la cintura con la fibbia in oro, minigonna dallo spacco vertiginoso e stivali strappy al ginocchio. La somiglianza tra Cindy Crawford e sua figlia Kaia Gerber è davvero impressionante, la mini top model ricorda tantissimo sua madre agli esordi e chissà se non sarà lei tra qualche anno una delle più pagate al mondo.