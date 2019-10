Justin Timberlake e Lizzo: la dea del pop ha accettato la collaborazione

Justin Timberlake ci ha appena preso in giro con qualche informazione in più sulla sua imminente collaborazione musicale con Lizzo. E dire che siamo entusiasti è dire poco perché è un avvenimento enorme. Parlando con Entertainment, lunedì sera, ha riacceso la nostra sete di nuova musica in grande stile. «Voglio lavorare con persone che penso siano davvero fantastiche e di cui ho quindi una grande grandissima stima», ha detto nell’intervista.

Justin e Lizzo: fuoco e fiamme

«Lizzo si è fatta avanti, ho lavorato con SZA l’altro giorno e ho appena lavorato anche con Meek Mill. In questo momento io sto vivendo determinate esperienze, diversissime tra loro, che mi stanno alimentando ognuna di esse in un modo differente.» La coppia si è incontrata all’inizio dell’anno presso la Songwriters Hall of Fame, dove Justin si è avvicinato a Lizzo, dicendole che era un grande fan ed era desideroso di lavorare insieme, se ne fosse stato all’altezza. A quanto pare, lo era, e il resto è storia. Justin ha da sempre tenuto le carte molto vicine al petto e si è categoricamente rifiutato di dare qualche indizio su quando la nuova musica sarebbe stata lanciata. L’unica cosa che disse è che sarebbero state fiamme.

Ad agosto, Justin ha condiviso un video dietro le quinte dello studio, dove stava ballando con Lizzo a un ritmo incredibilmente accattivante. Ha scritto il post con la didascalia «Lizzo flames, brb» e dato che il video ha avuto quasi sei milioni di visualizzazioni da quando lo ha pubblicato, pensiamo di averi visto giusto. Siamo fiduciosi nel ritenere che Internet sia eccitato tanto quanto lo siamo noi per questa collaborazione. Guarda le foto dei due cantanti da palcoscenico e unisciti a noi per firmare una petizione affinché questa canzone venga pubblicata e suonata immediatamente nelle nostre orecchie.