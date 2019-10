Sai che è ufficiale ufficiale quando sono coinvolti nuovi anelli. Ormai il mondo è ben consapevole del fatto che la modella Hailey Bieber e il cantante Justin Bieber hanno detto “I do” lunedì sera al Palmetto Bluff in South Carolina. Un giorno dopo, Justin è andato su Instagram per sfoggiare i suoi gioielli. I suoi orecchini di diamanti Tiffany a 5 carati e, cosa più importante, i nuovi anelli Tiffany della coppia in foto, in stile fototessera della loro prima notte di nozze.

L’anello di fidanzamento ovale di Hailey, che proviene dal gioielliere di New York Solow & Co. e orologi da qualche parte tra 6 e 8 carati, è ora affiancato da un anello a fascia Tiffany Soleste e da un anello Tiffany Soleste V, entrambi in oro 18 carati e rivestiti con diamanti. Nel frattempo, Justin ha sfoggiato il suo classico cinturino da sposa Tiffany largo 4,5 mm in oro 18 carati, evidenziando anche il nuovo orologio Audemars Piguet che si è regalato come regalo di nozze. Nel settembre del 2018, People ha riferito che Justin e Hailey non avrebbero sfoggiato le loro fedi nuziali per un po’. Ora che non c’è più bisogno di segreti, Mr. e Mrs. Bieber possono felicemente indossare questi anelli da ora in poi.

La lista degli invitati

Il padre di Hailey, Stephen Baldwin, suo zio Billy Baldwin. Gli amici Kendall Jenner, l’attore Kyle Massey, la modella Joan Smalls. Il pastore della Chiesa di Hillsong Carl Lentz e il manager di Justin, Scooter Braun. Poco prima di camminare lungo la navata, Justin ha condiviso una foto su Instagram di un orologio che ha ricevuto in dono. Justin e Hailey si sono sposati per la prima volta nel 2014. Nonostante la loro buona parte di alti e bassi, Justin e Hailey si sono sempre ritrovati l’un l’altro. E, nonostante i tira e molla hanno comunque deciso di sposarsi segretamente in un tribunale di New York lo scorso anno.