Justin Bieber e Hailey Baldwin di nuovo sposi: cerimonia blindatissima

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono appena scambiati i “Lo voglio” per la seconda volta, riferisce il magazine People. Il 30 settembre, la coppia si è sposata in un fantastico ricevimento all’hotel Montage Palmetto Bluff. La festa ha portato alla luce gli amici e la famiglia più stretti di Justin e Hailey. Justin continua a concentrarsi sulla sua musica ed è ormai lontano dallo spettro della depressione. Lei, modella affermata e di successo, svolge con passione il suo lavoro senza togliere nulla alla vita privata. I festeggiamenti del matrimonio si sono tenuti all’hotel Montage di Palmetto Bluff, nel Sud Caroline, una struttura con vista sul fiume May.

La lista degli invitati

Il padre di Hailey, Stephen Baldwin, suo zio Billy Baldwin. Gli amici Kendall Jenner, l’attore Kyle Massey, la modella Joan Smalls, il pastore della Chiesa di Hillsong Carl Lentz e il manager di Justin, Scooter Braun. Poco prima di camminare lungo la navata, Justin ha condiviso una foto su Instagram di un orologio che ha ricevuto in dono. Justin e Hailey si sono sposati per la prima volta nel 2014. Nonostante la loro buona parte di alti e bassi, Justin e Hailey si sono sempre ritrovati l’un l’altro. E, nonostante i tira e molla hanno comunque deciso di sposarsi segretamente in un tribunale di New York lo scorso anno.

Più di recente, Hailey ha dato il via ai festeggiamenti con una divertente festa di addio al nubilato a Los Angeles e Justin e Hailey hanno tenuto una cena di prova prima della cerimonia nella Carolina del Sud. Complimenti a Mr. e Mrs. Bieber! La coppia ha scelto di farlo in maniera tradizionale e in compagnia delle persone care, ma soprattutto hanno voluto farlo davanti a Dio. In un’intervista rilasciata a E! News la coppia ha rivelato di volere una cerimonia privata, ma al tempo stesso che somigliasse ad una favola.