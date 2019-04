Julia Roberts ha ceduto alle avance della tendenza capelli 2019: long bob mania. La chioma della bella attrice statunitense è la più iconica di sempre, i suoi ricci vaporosi, rossi, castani, biondi ci hanno conquistato sin dai tempi di “Pretty Woman”. Erano molti anni che Julia Roberts non tagliava drasticamente i suoi capelli e questo 2019 deve averla ispirata, o sarà stato il suo hairstylist di vecchia data, Serge Normant? Squadra vincente non si cambia e Normant ha, ancora una volta, fatto un piccolo capolavoro: il long bob asimmetrico incornicia fieramente il volto di Julia Roberts.

Julia Roberts e la foto da pioggia di like

Serge Normant, come ogni “vip-parrucchiere”, ha una pagina Instagram particolarmente seguita, non solo da comuni mortali ma anche da altre star. Dopo il capolavoro sulla chioma di Miss Roberts, Normant ha pubblicato una foto del risultato finale proprio sulla pagina Instagram del suo salone. Un altro risultato finale? 19.806 like in tempo di record. Ce lo aspettavamo, giusto?

Julia Roberts e il suo “wob“

Il long wavy bob o “wob” è una variante del bob classico. La peculiarità è la lunghezza, appena sopra le spalle o appena sotto le orecchie, se si preferisce un taglio meno drastico. Julia Roberts ha optato per la prima delle due versioni. Questo tipo di bob “curvy” si presta molto bene a chi ha capelli mossi o ricci, in questo modo ricreare l’effetto onde non sarà un problema; inoltre, con l’arrivo dell’estate e degli aperitivi a bordo spiaggia sfoggiare un look da surfista californiana sarà super glam.

Sotto l’immagine, fan e celebrity hanno lasciato oltre 700 commenti. Le star di Hollywood non si risparmiano in complimenti: Sarah Jessica Parker ha scritto: “Splendida !!!! X“, Heidi Klum “” 😻👍🏼❤️“, Elizabet Steward ha esordito con “ma che bel taglio!”, Natalie Imbruglia “😍😍😍”, insomma, Julia, come sempre, vera “pretty woman“!