Jude Law è diventato di nuovo papà. E si tratta della sesta volta per l’attore britannico noto per film di successo come L’amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, A.I. – Intelligenza artificiale, Anna Karenina, Grand Budapest Hotel e Captain Marvel. A fare l’annuncio del lieto evento lo stesso 47enne nel corso di un’intervista al The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Jude Law papà per la sesta volta: a fare l’annuncio l’attore britannico nel corso di un’intervista al “The Tonight Show”

Jude Law papà per la sesta volta. Il bimbo, di cui non si conoscono ancora né sesso né nome, è il primo figlio di Law e della moglie Philippa Coan, psicologa 33enne, che l’attore ha sposato nel 2019, con un cerimonia top secret all’Old Marylebone Town Hall a Londra, alla presenza di pochi parenti e amici e senza i divi di Hollywood. Una notizia che all’epoca ha destato parecchio scalpore: Philippa, dopo soli 4 anni di relazione, è riuscita a far capitolare uno degli attori più sexy del mondo, mettendogli l’anello al dito. «È davvero meraviglioso», ha detto il divo di ‘The New Pope’ di Sorrentino a proposito della nuova paternità, arrivata durante il lockdown. Ed è stato proprio rispondendo a una domanda del conduttore Jimmy Fallon sulla quarantena che è venuta fuori la notizia del lieto evento. Jude Law lo ha definito un periodo «insolito, una specie di amore imposto», che tuttavia gli ha consentito di stare accanto alla sua famiglia.

La storia d’amore con Philippa Coan: «È mia e di nessun altro»

In realtà la notizia della gravidanza di Philippa Coan, psicologa specializzata in “psicologia del lavoro”, nonché fondatrice dell’associazione “Stride”, si era diffusa in primavera. Lo stesso Jude Law aveva manifestato la volontà di diventare genitore per la sesta volta. Un desiderio esaudito: il nascituro si aggiunge a Rafferty, 23 anni, Iris, 19, e Rudy, 18, avuti da Sadie Frost, Sophia, 10 anni, e Ada, 5, nate dalla relazione con Samantha Burke. Che Pippa, come la chiama teneramente lui, fosse la donna giusta, nonostante la differenza d’età (l’attore ha 46 anni, lei 32) stavolta non c’erano dubbi. «È mia e di nessun altro», aveva detto Jude Law tessendo le lodi della dolce metà. Leggi anche —> Rafferty Law, il figlio super sexy di Jude Law: età, droga, vita privata