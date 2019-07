È partito da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party, l’ambizioso tour estivo di Jovanotti che toccherà 17 tappe attraversando l’Italia fino al 31 agosto. In 45mila hanno affollato la spiaggia della nota località turistica scatenandosi senza sosta per quasi tre ore. Un concerto/evento fuori dagli schemi che ha visto celebrare anche un matrimonio. Ad accompagnare Lorenzo Cherubini in console Benny Benassi in quello che a tutti gli effetti è stato un crossover tra un concerto e un dj set. Ma attenzione, anche agli outfit indossati da Jova, un total look firmato Dior.

Fashion

Per il Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini si è affidato alle sapienti e preziose mani di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior, che ha creato abiti di scena per tutto il tour 2019. Gli outfit si coniugano dunque con la visione di Jovanotti riprendendo il wax, lo stampato nato da culture pluralistiche che Maria Grazia Chiuri ha presentato nella collezione Cruise 2020, presentata a Marrakech.

Ideate in collaborazione con la società Uniwax in Costa d’Avorio, queste creazioni rispecchiano la personalità unica di Lorenzo, per il cantante è stato studiato un wax esclusivo, che reinterpreta l’iconica toile de Jouy, motivo tanto amato da Christian Dior.

Wax africano

In occasione delle collezioni Cruise 2020 infatti, Maria Grazie Chiuri ha consacrato il famosissimo tessuto africano elevandolo nell’Olimpo dell’Haute Couture attraverso gonne imperiali e fasce per capelli tutte rigorosamente in wax africano. A inventare il wax furono gli Olandesi stanziati in India, i quali con l’obiettivo di creare un tessuto che potesse far concorrenza al famoso batik di Giava (Indonesia), finirono per trovarsi tra le mani una creazione “inutile” in quanto neanche lontanamente paragonabile a quella fabbricata dagli artigiani locali. Intenzionati dunque a trovare un nuovo mercato, entrarono in contatto con alcuni missionari che raccontarono loro del grande successo avuto dai batik presso la popolazione della Costa d’Oro.

Per l’ambiente

Jovanotti ha dato vita ad un tour che mette insieme, musica, moda, storia, ma soprattutto rispetto per l’ambiente. Infatti, In collaborazione con il WWF, questo tour si prefigge inoltre di proporre soluzioni concrete a una delle principali emergenze ambientali: l’inquinamento dovuto alla plastica.