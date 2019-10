Jordan Barrett è il modello più bello del mondo, così è stato deciso

Jordan Barrett è un modello e fotomodello australiano che è andato alla ribalta dopo che Models.com lo ha selezionato ed in seguito premiato come “Modello dell’anno” nel 2016. Inoltre, è stato proclamato come Model It Boy of the New Era.

Carriera

Jordan stato immediatamente reclutato da IMG Australia, un’agenzia che si occupa di scouting famosa fra i modelli. Jordan è stato ingaggiato all’età di 14 anni. Ha intrapreso effettivamente la sua carriera a 17 anni ed il suo lavoro ha iniziato a prendere forma dapprima pian piano per poi subire un’impennata decisiva. Questa punta di massima lo ha portato ad essere riconosciuto adesso come il ragazzo più bello del mondo. Il suo primo lavoro è stato a Tokyo, in Giappone, appena un anno dopo aver firmato ufficialmente con l’IMG. Jordan Barrett è apparso nelle campagne per Versace, Moschino, Balmain, Tom Ford e Coach. Inoltre, è anche apparso sulle copertine di diverse riviste di fama mondiale tra cui Netherlands Man, The London Times, Vogue e Wonderland Magazine. Ha fatto il suo debutto cinematografico nel film musicale “Double Dutchess: Seeing Double” nel 2017, con la cantante pop Fergie che rivestiva il ruolo centrale del personaggio protagonista.

Famiglia e Vita Privata

Il nome del padre di Jordan è Adrian Barrett e il nome di sua madre è Julie Barrett. Suo padre è stato un trafficante di droga condannato alla galera. Nel 2013, Adrian, allora 54enne e 34enne, fu condannato a otto anni di prigione dopo essere stato dichiarato colpevole di otto reati connessi alla droga insieme al suo complice Allison Cale. Per quanto riguarda invece la vita sentimentale al momento è single. In precedenza, ha avuto a che fare con diverse celebrità. Nel 2016, usciva con la modella olandese Lara Stone. A giugno 2016, si vociferava uscisse con la modella americana Hailey Baldwin deduzione tratta da un presunto flirt al Moschino Fashion Show. A maggio 2016 è stato visto tenersi per mano con la modella Lara Stone mentre abbandonavano una festa di Vogue nei Kensington Gardens, a Londra. Ma entrambi non hanno mai né smentito né confermato la notizia. Nell’ottobre 2017, è stato poi collegato dai media alla modella Kaia Gerber dopo essere stati beccati mentre si abbracciavano. Tuttavia, anche in questo caso, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla relazione.

.La scheda di Jordan

Data di nascita: 2 dicembre 1996

Luogo di nascita: Byron Bay, Nuovo Galles del Sud, Australia

Nome del padre: Adrian Barrett

Nome della madre: Julie Barrett

Professione: modello

Stato della relazione: single

Bambini: No

Altezza: 188 cm

Peso: 78 kg

Colore dei capelli: biondo

Colore degli occhi: verde chiaro

Instagram: @iblamejordan