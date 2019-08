John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: la coppia più triste e stilosa d’America

Carolyn Bessette non rispose subito di sì quando John F. Kennedy Jr. le chiese di sposarlo. Sapeva già cosa avrebbe comportato legarsi ad una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti. Lui, jfk jr, discendente di una delle più grandi dinastie d’America. Lei ragazza della porta accanto, fragile nei occhioni azzurri e la chioma fluente e biondissima, personificazione dell’american dream quando da commessa per CK venne promossa a pubblicitaria del brand.

Carolyn Bessette alias The Look

Chi ha lavorato con Carolyn Bessette racconta che da Calvin Klein fosse soprannominata “The Look”. Ricordano di come sapeva essere sofisticata con solo una t-shirt bianca. Una gonna tubino CK. Gli stiletto Manolo Blahnik e una piccola borsa in pelle di Prada stretta tra le mani. Alle unghie smalto blu. Oggi i social sono zeppi di foto di questa coppia apparentemente perfetta. Dagli scatti rubati agli eventi a quelle per le strade di Manhattan con il loro cane Friday. Perché? Perché come loro due non ce ne saranno più altri.

Com’è andata veramente?

Era il 16 luglio del 1999 quando una coppia smagliante, ammirata, glamour, scompariva nell’Atlantico. J.F. Kennedy jr detto John John, figlio del Presidente John Kennedy e di Jackie, e sua moglie Carolyn Bessetteprecipitavano nell’Oceano Atlantico, a bordo del Piper pilotato dal giovane Kennedy. Con loro anche la sorella di Carolyn, Lauren. Il dolore per la loro scomparsa fu grande, e non solo negli Stati Uniti. John John era il bambino che il mondo aveva iniziato ad amare quando giocava, piccolissimo, sotto la scrivania presidenziale di John Kennedy. Ed era il bambino che aveva commosso gli americani (e non solo) salutando, ad appena 3 anni, il feretro del padre assassinato a Dallas. Crescendo, il giovane Kennedy, avvocato e giornalista, era diventato affascinante. I magazine pubblicavano le sue foto e raccontavano delle sue love story, con star come Madonna e Daryl Hannah. Era poi arrivata Carolyn Bessette.

Nessun idillio

Diafana, elegantissima, schiva. Nacque la coppia ideale, per glamour e fascino. Sembrava che i Kennedy potessero nuovamente far sognare il paese e non solo. Poi, l’incidente. Il dolore tornò a segnare la famiglia Kennedy. La commozione fu profonda. Il Presidente Clinton ordinò che la bandiera a stelle e strisce sventolasse a mezz’asta in segno di lutto. E Ted Kennedy, zio di John John, ricordò che «come il padre, anche John jr aveva ricevuto dalla vita ogni dono, ma solo pochi anni di vita». Della loro relazione niente ha funzionato, fin da principio, anzi: «Tutta sta cadendo a pezzi», confessa John a un amico tra giugno e luglio. L’appuntamento fatale per raggiungere Martha’s Vineyard è organizzato dalla sorella di Carolyn, Lauren, terza vittima del caso o dell’imprudenza, che tenta una riconciliazione approfittando del mppiaatrimonio del cugino. Ironia, Carolyn quasi da buca, ed arriva in ritardo perché impegnata in una seduta meticolosa di pedicure. Avranno litigato mentre John cominciava a salire e scendere e curvare, in cerca di riferimenti per atterrare?Forse sì, magari no, quello che è certo è che non lo sapremo mai.