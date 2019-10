La modella curvy ha solo 20 anni e posta regolarmente scatti in lingerie accompagnati da messaggi di body positive su Instagram. Joann Van Den Herik è la cugina di Bella e Gigi Hadid, sembra che la bellezza sia proprio una questione di famiglia.

Body confidence

«Siamo più forti dei nostri complessi» Joann Van Den Herik

È un affare di famiglia la moda in casa Hadid. Dopo le top Gigi e Bella ora arriva in scena Joann van den Herik, la loro cugina appena ventenne. Orgogliosamente curvy, Joann Van Den Herik, ha posato la prima volta in lingerie, sotto gli occhi vigili del fashion system, per la campagna Gorgeus DD di Debenhams, rifiutando il fotoritocco. La top model fa parte del movimento moderno, body positive, che nasce circa tra il 2010 e il 2011 grazie per merito di donne oversize, il più delle volte di colore, che postavano dei contenuti sui social media con l’hashtag #BodyPositivity. Creato per promuovere un messaggio positivo dedicato a chi ha un corpo che non rientra nei canoni pre-definiti, contro i restrittivi standard di bellezza imposti dal mondo della moda e dal mondo dei social.

Modella

«Ho sempre voluto essere una modella, ma non pensavo ci fosse mercato per una persona con la mia taglia. Penso sia molto importante mostrare a tutti i ragazzi e le ragazze che la taglia non importa, e che siamo perfette così come siamo» Joann Van Den Herik

Da almeno due anni Joann Van Den Herik è sulla cresta dell’onda. Originaria di Amsterdam, la modella e cugina di Bella e Gigi Hadid, ha sottoscritto a novembre del 2017 il suo primo contratto con “12+ UK Model Management”, agenzia specializzata nel rappresentare esclusivamente modelle che portano taglie morbide. Occhi azzurri, capelli biondi e sorriso mozzafiato, a Joann sembra non mancare nulla per scalare le vette dell’alta moda.