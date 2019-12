Jessica Alba ha condiviso con British Vogue i suoi consigli per ottenere il perfetto aspetto grafico dell’eye-liner, in quanto?! Esattamente in cinque minuti piatti. Ma la bellissima Jessica ha un piccolo segreto: è la prima volta che tenta di intrappolare il look sfuggente e simmetrico dell’eye-liner sulla fotocamera, da sola. Ma una cosa è certa, ci riesce perfettamente!

Jessica ci insegna ad applicare l’eye-liner simmetricamente

«Di solito ho il problema della pelle lucida intorno al naso e sulla fronte, così metto la cipria solo nei punti dove mi serve, se poi voglio un effetto glow e vedo delle piccole rughe – mi riferisco a quelle evidenziate dal fondotinta intorno agli occhi quando fa crack- uso un illuminante per attenuarne la visibilità. Lo metto ovunque anche sulle labbra, sulle cuticole, poi aggiungo un po’ di mascara e sono pronta per iniziare». Innanzitutto, Alba applica un’ombra di lavanda come base alla sua palpebra e fonde i bordi esterni con un movimento circolare, usando il dito indice e un soffice pennello per ombretti. Quindi, trasforma un ombretto color crema metallico in un morbido eyeliner, usando un pennello angolato, per creare un contorno per il perfetto aspetto alato che verrà.

Traccia quindi ancora una volta questa forma di eyeliner alato con un ombretto color melanzana più scuro, che usa come eyeliner morbido dopo aver aggiunto una spruzzata di acqua. Alba lo segue con un batuffolo di cotone imbevuto di struccante per pulire eventuali bordi sbilanciati. «Sono un po’ in difficoltà», confessa Alba, «è davvero difficile trovare la corrispondenza destra e sinistra». Alla fine, Alba tenta uno sguardo alato simmetrico applicando un eyeliner liquido nero sulla sua linea delle ciglia superiori, e non lo penseremmo mai, ma lei, come noi, fatica a farli corrispondere perfettamente. Il suo consiglio più importante? «Con un occhio grafico, devi avere un sopracciglio forte perché bilancia il viso. Ne vedi la differenza». Vuoi sapere come Jessica Alba completa il suo perfetto look da eyeliner alato? Guarda la clip completa cliccando QUI.