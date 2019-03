L’uomo a fianco della modella australiana Sofia Tsakiridou è il modello svizzero Jérôme Palaz, un 1.90 m di muscoli che ha fatto breccia nel cuore del fashion system. Occhioni blu e capelli scuri, un vero e proprio principino dall’animo romantico, che ama passare le sue giornate assieme alla sua fidanzata. In varie interviste ha ammesso che se non avesse scelto la carriera da modello, probabilmente si sarebbe buttato nel tennis, sua grande passione. A soli 29 anni conta su Instagram 53,9 mila followers e vanta molte copertine come quella del magazine di lifestyle Desnudo Uk.

Jérôme Palaz e Sofia Tsakiridou: la coppia perfetta

Quante di noi hanno sognato il principe azzurro ed ecco che la modella influencer Sofia Tsakiridou ha avuto la fortuna di incontrarlo. Quasi tutte le foto presenti su suoi profili social è insieme a lui, il modello svizzero Jérôme Palaz. Dai pomeriggi passati a bere cioccolata calda ai viaggi stratosferici in località da sogno. Sono una coppia così perfetta da sembrare a tratti poco reale. Lei bella bionda con gli occhi azzurri, lui bello moro e con gli occhi blu.

Jérôme Palaz sta scalando le vette dell’alta moda grazie a Sofia che con il suo suo blog di moda e un profilo Instagram da 531mila followers, ha conquistato il mondo del fashion. Matia mu” è greco per “i miei occhi” rappresenta il nome del suo blog, che da un po’ di tempo condivide con il suo fidanzato. Sofia vuole mostrare che aspetto ha il mondo per lei. Un modo incantevole, allegro e onesto, perché la popolare blogger e modella non sminuisce le sue parole, ma prende sempre chiaramente la sua posizione personale su diversi argomenti.

Jérôme Palaz: il fidanzato ideale

Prima di intraprendere la carriera da modello, Jérôme Palaz voleva dedicare la sua vita al tennis. Infatti continua comunque a dedicarsi a questo sport anche se non a livello agonistico e spesso e volentieri sponsorizza marche di abbigliamento sportivo da tennis come Falka.

In un’intervista a GQ Magazine, la fidanzata Sofia Tsakiridou ha ammesso che: “L’uomo della mia vita ha un grande potenziale e grandi obiettivi nella sua vita. Un uomo soddisfatto, perché penso che altrimenti non si potrebbe avere alcun rapporto ragionevole, ma in nessun caso tuttavia. È un po’ arrogante, ma sempre di buon umore e non si prende troppo sul serio. Un amico e un amante al tempo stesso”. Insomma questa è la descrizione dell’uomo perfetto, quindi non possiamo che guardare le loro foto con occhi sognanti e sperare che arrivi anche per noi un Jérôme Palaz.