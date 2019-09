Le tendenze unghie della stagione autunnale sono tantissime e spaziano dai colori più delicati come i nude e i rosati a quelli più accesi come il blu. A riportarci in una delle tendenze anni ’90 più amate è Jennifer Lopez che sfoggia lo smalto più gettonato del momento.

Neon

Jennifer Lopez colpisce ancora, in occasione della presentazione del suo film Hustlers, ha sfoggiato una manicure blu al neon che è subito diventata tendenza autunno 2019. Le idee per realizzare una manicure di tendenza con lo smalto blu sono davvero tantissime. Possiamo scegliere una manicure tradizionale con un unico colore da utilizzare su tutte le unghie, sia esso opaco, lucido o metalizzato. Puntare su una nuance elettrica per un risultato sbarazzino e vivace come quello della pop star, mentre scegliere una sfumatura più delicata se l’occasione è formale ed elegante. Il blu è una nuance perfetta anche per creare nail art, da quelle più estrose e stravaganti a quelle più soft. Insomma, di questo colore non possiamo più fare a meno.

Nail art mania

Le unghie delle star contribuiscono sicuramente al loro successo. Oramai tutte le celebrities, dalle pop star alle attrici di Hollywood, puntano su una manicure particolare e sulla nail art per definire il loro look. Jennifer Lopez ama sfoggiare manicure diverse e super stravaganti a seconda delle occasioni. La pop star è una vera patita della nail art e ha un suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, le studia il look delle unghie nei minimi dettagli.