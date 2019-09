Jennifer Lopez sceglie la gonna longuette e il risultato è mozzafiato

La dea latina del pop dalla forma fisica invidiabile e dalle mise seducenti ha nuovamente escogitato un look mozzafiato. J-Lo ha compiuto 50 anni lo scorso luglio, ma la sua fama di regina degli outfit provocanti – come dimenticare l’abito realizzato da Donatella Versace che Jennifer ha sfoggiato ai Grammy nel 2000? – continua a fare scalpore.

Jennifer Lopez, questa volta opta per una gonna longuette nei toni nude e lilla con leggeri drappeggi e orlo in pizzo. Per completare il look, la popstar ha abbinato alla gonna un top in pelle stampa coccodrillo, anticipando le tendenze del prossimo autunno. Il capo, con scollatura all’americana, lascia la schiena scoperta e valorizza la meravigliosa silhouette a clessidra di J-Lo.

La cantante ha pensato proprio a tutto e, per evitare di cadere nei comuni errori di stile, ha scelto di abbinare i colori in modo sorprendentemente strategico: la gonna longuette nelle tonalità nude insieme al top lilla brillante garantiscono la perfetta riuscita dell’outfit.

Ai piedi, J-Lo indossa décolleté a punta realizzate in raso viola, con cinturino sul davanti. Il raso è da sempre uno dei tessuti più seducenti e queste scarpe sono la vera ciliegina sulla torta per la mise scelta da Jennifer.

Inutile non notare i muscoli tonici della popstar: i capi che ha scelto, che le fasciano perfettamente le curve, non possono fare altro che esaltarli ancora di più.

Dagli abiti iconici e stellari sfoggiati sul red carpet nei primi anni del Duemila ai look sapientemente pianificati dalla star, capaci di preannunciare le nuove tendenze, Jennifer Lopez continua a dettare moda ancora oggi.

Allenamenti costanti e una dieta completamente alcool e sugar free sono i principali segreti di bellezza della cantante per essere sempre al top della forma. E qualsiasi mise decida di sfoggiare, a J-Lo calza tutto meravigliosamente a pennello.

Forse è proprio vero che l’età è soltanto un numero.