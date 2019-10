Se Jennifer Lopez non fosse esistita, neanche le celebrità di oggi, sarebbero delle “vere star”. Molte di esse hanno dichiarato di essersi sempre ispirate a lei. Le le forme del suo lato b hanno rivoluzionato il concetto di bellezza negli Stati Uniti dando il là a una serie di interventi di chirurgia estetici. Il lato b tutt’altro che mini ma super formoso e sensuale di J.Lo, fu assicurato per circa 27 milioni di dollari. È Lei la regina indiscussa del mondo delle celebrità.

Anni ’90

Jennifer Lynn Lopez, meglio conosciuta come Jennifer Lopez o col soprannome di J.Lo, di origini portoricane, è una tra le maggiori esponenti del pop latino commerciale. È la più ricca tra i latino-americani nell’ambiente hollywoodiano secondo Forbes, e la più influente attrice ispanica d’America. Dal 1999, Jennifer Lopez ha lanciato dieci album, più volte presenti all’interno della classifica della Billboard 200. Inoltre, è apparsa in numerosi film, e ha vinto l’ALMA Award nel 1998 e nel 1999.

Anni 2000

Nel 2000 Jennifer Lopez, grazie al suo abito “Jungle dress” disegnato da Donatella Versace, presentato alla serata dei Grammy Award nasce Google Immagini, diventando quindi uno degli abiti più discussi nella storia del tappeto rosso. La sera del 7 novembre 2011 ha ricevuto da Donatella Versace il premio Woman of the Year nel corso della serata alla Carnegie Hall di New York che celebra ogni anno il coraggio delle donne che cambiano il mondo con le loro idee ed il loro impegno.

Oggi

Jennifer Lopez sembra che abbia fatto un patto con il diavolo, anche oggi all’età di 50 anni è sempre più affascinante. La dimostrazione lampante è la sua ultima sfilata con la versione 3.0 del Jungle Dress verde da Versace durante la settimana della moda milanese per la prossima Primavera/Estate. La sua uscita in chiusura del fashion show ha completamente oscurato le top model più influenti del momento. Per non parlare del suo nuovo taglio di capelli, un bob super glamour color miele, che è entrato subito nelle tendenze più belle del 2019. Insomma, cosa dire se non che Jennifer Lopez regna ancora indiscussa sul podio delle star.