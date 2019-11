Secondo il magazine Variety, il film si presente come un incrocio tra Notting Hill e A Star Is Born. Pare che Jennifer Lopez interpreti il ruolo di una star che scopre il tradimento del suo futuro marito, proprio ad un passo dal matrimonio, così decide di scegliere un fan a caso, durante uno dei suoi concerti, per sposarlo al posto del promesso sposo. La commedia romantica uscirà il 1 gennaio 2020.

Fashion

Non potevano che mancare in questo film abiti da far girare la testa, nelle prime foto del set cinematografico, Jennifer Lopez ha indossato un abito tempestato di gioielli del designer libanese di alta moda, Zuhair Murad. Pochi giorni fa, la cantante, è stata paparazzata, mentre girava una scena di “Marry me”, nell’Aereoporto Internazionale Jhon F. Kennedy, con indosso un abito rosso tempestato di paillettes. Insomma, sembra che il film prometta bene anche per quanto riguarda il lato fashion.

Protagonisti

“L’arte della collaborazione … è ciò che amo di questo business !!! La vera magia accade quando l’ispirazione incontra l’assenza di ego. È così divertente quando artisti diversi si incontrano e tutti contribuiscono a creare qualcosa di speciale, vero e reale, per tutti da provare e godere !! Issa flow … Eccoci !!! Jennifer Lopez

Una data di uscita non è stata ancora annunciata, ma stiamo andando fuori di testa e prevediamo che il film uscirà nelle sale il 1 gennaio 2020. Intanto, Jennifer Lopez ci mostra attraverso il suo profilo Instagram, alcuni retroscena del film. Sappiamo che insieme a lei, ci sarà il bellissimo e bravissimo cantante argentino Maluma. Inoltre, sono arrivate altre foto sul web, che hanno sorpreso durante le riprese J.Lo a New York con Owen Wilson. Insomma, la curiosità è tanta, non ci resta che aspettare.