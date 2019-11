Coach brand di abbigliamento americano ha scelto come testimonial, l’affascinante Jennifer Lopez, che sarà protagonista delle campagne pubblicitarie a livello globale. La prima per la collezione Primavera/Estate 2020, che sarà scattata dal famoso fotografo Juergen Teller.

“Jennifer è davvero autentica. È determinata, una persona speciale che ha seguito la sua strada per fare le cose a modo suo; incarna la visione di Coach e la nostra nuova campagna” Stuart Vevers

“Jenny from the block” conquista ancora una volta il fashion system, diventando la protagonista assoluta di una campagna pubblicitaria a dir poco fantastica.

“Sono così entusiasta di questa collaborazione con Coach. È un marchio senza tempo di cui sono sempre stata fan e la prossima collezione parla davvero del mio stile personale, un mix tra uptown e downtown”. Jennifer Lopez

“La bellezza è solo in superficie. Ciò che è veramente importante è trovare un equilibrio tra mente, corpo e spirito.” Jennifer Lopez

Jennifer Lopez si sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera, i suoi freschi 50 anni sono i nuovi 30. Dopo il trionfo alla Milano Fashion Week con la chiusura della sfilata Versace nel suo iconico vestito stampa Jungle (con cui nel 2000 ha letteralmente mandato in tilt Google) ed essere stata osannata, soprattutto per la sua forma fisica, nel ruolo di Ramona in Hustlers, eccola qui con un’altra notizia bomba, come testimonial di Coach, ci mostra attraverso un post Instagram quella che sarà la campagna pubblicitaria più bella della Primavera/Estate 2020.