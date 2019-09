Sulla passerella della Milano Fashion Week 2019, arriva Jennifer Lopez con indosso il vestito che ha fatto nascere Google Images. Ecco che la cantante sfila, rubando la scena alle top model con il famosissimo abito verde firmato Versace che la cantante aveva indossato ai Grammys del 2000.

Jungle dress

“Google, puoi cercare “Versace Jungle Dress“?” la voce è quella, inconfondibile, di Donatella Versace, al termine della sua sfilata dedicata alla Primavera/Estate 2020, ultimo appuntamento della terza giornata della Fashion Week di Milano. Improvvisamente sulla passerella si materializza Jennifer Lopez, con l’abito verde che ha fatto la storia della moda, incanta tutti, è lei la vera regina della settimana della moda milanese.Le luci si sono riaccese e lo show è ricominciato al passo della cantante latina, da poco cinquantenne e in forma smagliate, tra il fluttuare di quelle famose stampe rigogliose che hanno ispirato anche molti degli altri outfit in passerella.

Effetto wow

Era il 2000 quando J.Lo si presentò ai Grammy con il look finale della collezione Primavera/Estate 2000 di Versace, andato in passerella nel settembre del 1999. La cantante indossava un sensualissimo abito verde smeraldo dalla stampa tropical, con gonna a strascico svolazzante, cucita su un corpetto dalla profonda scollatura, con spalline pronunciate e che lasciava la schiena nuda. Il mondo impazzisce, in poche ore Google è sommerso da centinaia di milioni di ricerche per trovare una foto della star. La frenesia è tale che il motore di ricerca decide di creare un settore apposito: nasce Google Immagini. Jennifer Lopez, la quale non ha semplicemente partecipato allo show assistendo alla sfilata comodamente seduta in prima fila, ha chiuso la sfilata di Versace, calcando il catwalk dopo celebri top model come Bella e Gigi Hadid o Kaia Gerber e Irina Shayk.