La regina del pop, Jennifer Lopez, compie 50 anni, in onore del suo compleanno, l’abito trasparente indossato in occasione dei Grammy Awards 2000, dalla fantasia tropicale firmato Versace, è talmente iconico da trasformarsi in un paio di sneakers super glamour. Possiamo dire che Jennifer è anche una delle regine indiscusse del mondo fashion.

Sneakers

Versace ha collaborato con il brand Lifestyle Concepts per creare una versione limitata della sua sneaker Chain Reaction, ispirata proprio al look sfoggiato ai Grammy Awards 2000 da Jennifer Lopez. Si tratta di una scarpa lanciata in onore del 50esimo compleanno e del ventesimo dell’iconico vestito.

Quale miglior modo per onorare la regina latina del pop e della moda? Ma attenzione, sappiamo che tutto quello che Jennifer Lopez “tocca” diventa oro. Se siete veri fan, con un bel budget tra le mani, potete acquistare le sneakers alla cifra di 1075 dollari, sul sito del marchio e nei flagship store di New York e Boston.

Icona di stile

If you had my love, è il singolo di debutto di Jennifer Lopez, alla fine degli anni ’90, da lì nasce una stella, che ha scalato le vette del pop mondiale e quelle dell’alta moda. Oggi 24 luglio spegne 50 candeline. A giugno, non a caso, aveva ricevuto il premio come Fashion Icon of the Year durante il CFDA Fashion Awards.

D’altronde, non poteva riceverlo che lei, visto che nella sua lunga carriera, Jennifer Lopez, ha sperimentato outfit e anticipato tendenze sin dai primi red carpet di fine millennio. Insomma, una vera e propria icona di stile che grazie anche a quell’abito verde in chiffon di seta verde e blu a stampa tropicale, trasparente dalla testa ai piedi, con uno scollo a V oltre l’ombelico, ha sconvolto il mondo, non solo della moda. Si tratta, infatti, del primo outifit rivoluzionario dell’era 2.0: con lui è nato infatti Google Immagini. Visto l’enorme riscontro sul web.